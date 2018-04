Messiho štart v zápase Ligy majstrov proti AS Rím je naďalej neistý

Argentínskeho útočníka trápi svalové zranenie.

3. apr 2018 o 19:26 SITA

BARCELONA. Štart Lionela Messiho v stredajšom prvom zápase štvrťfinále play futbalovej Ligy majstrov 2017/2018 medzi katalánskym FC Barcelona a talianskym AS Rím je stále neistý.

Argentínsky reprezentant nebol v základnej zostave svojho klubu vo víkendovom zápase španielskej La Ligy na pôde FC Sevilla (2:2), nastúpil až v druhom polčase a gólom v závere stretnutia zabezpečil deľbu bodov.

"Stále sa necítil komfortne, no očakával som, že odohrá zopár minút," uviedol po stretnutí tréner Ernesto Valverde.

Tridsaťročný útočník predtým vynechal dva prípravné medzištátne stretnutia výberu Argentíny. Dôvodom bola svalovej indispozícia, ktorá sa uňho prejavila počas tréningu s národným tímom.

Do duelu proti rímskemu súperovi by mohol zasiahnuť Sergio Busquets, ktorý sa do zostavy Barcelony vracia po zlomenine nohy.