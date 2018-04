Heynckes vyvrátil špekulácie, po sezóne na lavičke Bayernu definitívne končí

Nemecký veľkoklub si musí nájsť nového trénera.

3. apr 2018 o 21:43 SITA

SEVILLA. Jupp Heynckes aj pod vplyvom medializovaných pochybností potvrdil, že po tejto sezóne už nebude trénerom futbalistov nemeckého bundesligového klubu Bayern Mníchov.

"Uli Hoeness o tom vie už od decembra. Telefonovali sme spolu, povedal som mu to, nechcel to príliš zobrať na vedomie. V polovici januára sme si k tomu sadli s ním, Karl-Heinzom Rummeniggem, Hasanom Salihamidžičom a ešte jednou osobou. Prítomných som informoval, že 30. júna definitívne skončím," povedal Heynckes pre Sky pred utorňajším zápasom Bavorov na trávniku FC Sevilla na úvod štvrťfinálovej konfrontácie v Lige majstrov, zdieľal to SportBild.

"Myslím si, že začiatkom marca prišiel ešte jeden pokus, ale pre mňa bolo hneď jasné, že po spomenutom 30. júni už nebudem koučom Bayernu," prízvukoval Heynckes.

"Od začiatku som nepomyslel na niečo iné. Všetci experti, ktorí tvrdili opak, ma nepoznajú," citoval Heynckesa magazín Kicker.

Kouč bude mať 9. mája 73 rokov. Bayern v minulosti viedol v rokoch 1987 - 1991, dočasne v roku 2009 a potom v období 2011 - 2013. Štvrtá misia sa začala v októbri 2017 po konci pôsobenia Carla Ancelottiho, koncipovali ju do uplynutia súťažného ročníka 2017/2018.