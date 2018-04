Ich štýl nám nevyhovuje. Musíme doplniť aj silových hráčov, tvrdí tréner Nitry

Banská Bystrica mala lepšiu formu. Musíme to uznať, aj keď sa to hovorí ťažko, vraví nitriansky asistent trénera Andrej Kmeč.

4. apr 2018 o 14:50 Juraj Berzedi

Pred semifinále sa očakávala vyrovnaná séria. Napokon ste Banskej Bystrici podľahli hladko 0:4 na zápasy. Čo rozhodlo?

„Sériu sme si predstavovali inak. V každom zápase bol zlomový moment či detail, ktorý rozhodol. Vždy bol na strane Banskej Bystrice, ktorá bola pripravenejšia.

Mala lepšiu formu, musíme to uznať, aj keď sa to hovorí ťažko. V každom zápase sme mali šancu na úspech, ale vždy sa to zvrtlo na opačnú stranu.“

Ktoré detaily boli najdôležitejšie v celej sérii?

„Rozhodol priestor pred oboma brankármi a tiež skladba súperovho tímu. Majú fyzických hokejistov, proti ktorým sa nám ťažko presadzovalo.