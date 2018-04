Brunegraf skončil na lavičke dvadsaťjednotky, mieri k Hapalovi do Sparty

4. apr 2018 o 15:31 SITA

BRATISLAVA. Oto Brunegraf už nie je hlavným trénerom slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov.

Informuje o tom web Slovenského futbalového zväzu (SFZ) s dôvetkom, že Brunegrafovo uvoľnenie do Sparty Praha na svojom stredajšom zasadnutí schválil jeho výkonný výbor.

Štyridsaťpäťročný nitriansky rodák ako dovtedajší asistent začiatkom marca vo funkcii kouča SR "21" nahradil českého kouča Pavla Hapala, ten zamieril na lavičku Sparty.

Brunegraf viedol mladých Slovákov v marcovom dvojzápase proti Albánsku (3:2 vonku, 4:1 doma) v 2. skupine kvalifikácie o postup na ME 2019 tejto vekovej kategórie do Talianska, napokon jeho kroky smerujú nazad k Hapalovi.

Spolu viac než dekádu

Brunegraf a Hapal spolupracujú viac než desať rokov, vedno pôsobili v Nitre, Mladej Boleslavi, Žiline, Lubine, Senici a od roku 2015 pri slovenskom národnom mužstve do 21 rokov.

"Vnímam to tak, ako to bolo celé nachystané. Tréner Hapal prijal ponuku od Sparty niekoľko dní pred ohlásením nominácie proti Albánsku. Človek sa posúva ďalej, futbal je živý organizmus. Uvidíme, čo prinesú najbližšie dni, je to pre mňa výzva," povedal Oto Brunegraf a doplnil:

"Môj presun do Sparty by mal byť čo najrýchlejší, ale neviem presne, kedy sa udeje." Správu o uvoľnení mu oznámili generálny sekretár SFZ Jozef Kliment a viceprezident pre štátnu reprezentáciu Karol Belaník.

"Dnes sme sa rozprávali s Otom Brunegrafom a umožnili sme mu, aby mohol pokračovať v spolupráci s bývalým trénerom slovenskej reprezentácie do 21 rokov s Pavlom Hapalom v Sparte Praha. Pred nami je momentálne úloha nájsť k reprezentácii do 21 rokov nového trénera. Zatiaľ kandidátov nemáme," uviedol pre web SFZ Belaník.

Dvadsaťjednotka bojuje o šampionát

Hapal s Brunegrafom priviedli tím SR "21" na vlaňajší júnový európsky šampionát, ich zverenci tesne nepostúpili do semifinále.

V aktuálnej eliminácii mladí Slováci majú v tabuľke 2. skupiny 12 bodov (bilancia 4-0-3), vyšvihli sa na 2. miesto.

Lídrami sú suverénni Španieli (18 b.). Za Slovákmi nasledujú Severní Íri (11 b.), Islanďania (8 b.) a Albánci (6 b.), na chvoste figurujú Estónci (1 b.).

Zostávajúce tri duely čakajú slovenský tím na jeseň: postupne si zmeria sily s Islanďanmi (11. 9. u súpera), doma privíta Estóncov (12. 10.) a cyklus uzavrie v Severnom Írsku (16. 10.).

Na záverečný turnaj ME postúpia priamo víťazi skupín. Štyria najlepší z druhých priečok (do úvahy sa budú brať výsledky s prvým, tretím, štvrtým a piatym tímom v skupine) dostanú šancu v baráži hranej na odvetu.