Slovan vedenie neudržal, Trnava uhrala sľubný výsledok pred odvetou

Hlasy po zápase:

Martin Ševela, tréner Slovana Bratislava: "Mali sme dobrý vstup do zápasu a vytvorili sme si niekoľko pološancí. Z jednej z nich sa nám podarilo dať gól. V druhom polčase sme chceli v tomto zámere pokračovať, vytvoriť si ďalšie šance a opäť skórovať. Nepodarilo sa nám však splniť pohárovú matematiku - doma neinkasovať. V závere stretnutia nám Trnava začala robiť problémy, pred našou bránkou boli závary a o vyrovnávajúci gól sme si naozaj koledovali. Remíza však svedčí priebehu zápasu, všetko je otvorené a rozhodne sa v Trnave. Určite tam bude lepšie ihrisko, lebo naši technickí hráči, najmä v strede poľa, potrebujú kvalitu. Aj do odvety pôjdeme s cieľom zvíťaziť."

Nestor El Maestro, tréner Spartaka Trnava: "Slovan má nesporne silné mužstvo. V prvom polčase nebola hra podľa našich noriem, v druhom už áno, vieme byť bojovnejší. Myslím si, že remíza je zaslúžená. Všetko je otvorené, čaká nás odveta. Máme stále šancu postúpiť do finále. Ak by sa nám to podarilo, bola by to senzácia."