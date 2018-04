Niektorí sa hádali, iní utekali. Na pretekoch v Belgicku vylúčili polovicu pelotónu

Jednodňové preteky Scheldeprijs 2018 ovládol Fabio Jakobsen z Quick-Step Floors.

5. apr 2018 o 9:40 Zoran Boškovič

BRATISLAVA. Stošiesty ročník jednorazových cyklistických pretekov Scheldeprijs potvrdil dominanciu Quick-Step Floors v úvode novej sezóny. Podujatie v záverečnom špurte vyhral Holanďan Fabio Jakobsen.

Veľkú diskusiu však vzbudilo rozhodnutie rozhodcovskej jury, ktorá na pretekoch diskvalifikovala 35 cyklistov. Tí prešli železničným priecestím napriek tomu, že blikali červené svetlá a spúšťali sa závory.

Niečo také je striktne zakázané a Medzinárodná cyklistická únia (UCI) na začiatku tohto roka pristúpila k sprísneniu trestov.

Napriek tomu niektorí jazdci prekročili priecestie v Krabbendijke aj po tom, čo začali blikali červené svetlá, niektorí dokonca prešli aj pod zatvorenými závorami a následne ich preto rozhodcovia diskvalifikovali.

Niektorí sa hádali, iní utekali

Skupinu diskvalifikovaných jazdcov zastavili komisári na motorkách a autách. Napriek tomu, že jazdcom signalizovali, aby zastavili, niektorí pokračovali, kým ďalší sa s rozhodcami začali hádať.

Arnaud Démare a Tony Martin začali unikať od zastavenej skupiny, napokon však preteky nedokončili.

Všetci diskvalifikovaní, medzi ktorými boli i Ian Stannard (Team Sky), Arnaud Démare (Groupama-FDJ), Tony Martin (Kaťuša-Alpecin) či Dylan Groenewegen (LottoNL-Jumbo) boli súčasťou druhého pelotónu.

Jazdci, ktorí prešli pod závorami, dostali aj dodatočnú pokutu po sto švajčiarskych frankov. "Absolútne nesúhlasím s rozhodnutím rozhodcov. Počas prechádzania po priecestí som nemohol predpokladať, že začnú svietiť červené svetlá," kritizoval rozhodnutie Arnaud Démare.

Démare bol i jedným z jazdcov, ktorí prekročili železničné priecestie podobným spôsobom na monumentálnej klasike Paríž-Roubaix v roku 2015.

Francúzsky šprintér má hneď niekoľko spojencov, ktorí kritizujú rozhodnutie komisárov. "Absolútne súhlasím s Démarom. Je nemožné len tak zastaviť pri rýchlosti 60 kilometrov za hodinu," reagoval Hugo Houle z Astany.

Démarov tímový kolega Mickaël Delage ironicky podotkol, že Démare by sa mal stať čarodejníkom, no krištáľová guľa by mohla jeho kufor príliš zaťažiť.

"Aj predná skupina prešla, keď začali blikať červené svetlá. Hovoril som s jury a povedal som im to. Odpovedali mi, že to nevideli. To bol ich argument. Myslím, že to je pôsobivé, nie? Myslím, že by mali dávať väčší pozor," reagoval ďalší z diskvalifikovaných Dylan Groenewegen.

Holanďan sa nechal počuť, sa na preteky už nikdy nevráti. "Sú to trošku nešťastné preteky. Nikdy sa mi tu nedarilo. Stále som sklamaný z toho, že rozhodcovia neaplikujú pravidlá na každého rovnako," dodal.

Auto na trati

Aby toho nebolo dosť, okrem diskvalifikácie polovice pelotónu sa preteky Scheldeprijs potýkali s ďalším problémom. Približne 62 kilometrov pred cieľom sa dostalo na trať civilné auto.

Cyklisti práve prechádzali predmestím na severe Antverp. Keď si uvedomili, že po pravici majú auto, čo tam nemá čo robiť, spomalili. Zo záberov nie je jasné, ako sa tam vozidlo dostalo, no napokon jazdci boli schopní zmäteného vodiča usmerniť.

Na začiatku pretekov niekoľko cyklistov narazilo do zaparkovaného auta.