Šance sú vyrovnané. Postup do finále by bola senzácia, tvrdí El Maestro

Všetko je otvorené, zhodnotil tréner Slovana Martin Ševela.

5. apr 2018 o 11:06 SITA

BRATISLAVA. Stredajší večerný prvý duel slovenskej pohárovej súťaže vo futbale medzi tradičnými rivalmi ŠK Slovan Bratislava a FC Spartak Trnava v rámci semifinále Slovnaft Cupu 2017/2018 mal patový koniec.

Na Pasienkoch sa pred 2141 divákmi zrodila remíza 1:1, ktorá pred odvetou na trnavskom Štadióne Antona Malatinského (bude 18. 4. o 17.00 h) dáva futbalistom Trnavy o čosi lepšie vyhliadky na postup do finále domáceho pohára.

Ševela: Remíza svedčí priebehu stretnutia

Na gól srbského legionára v drese Slovana Aleksandara Čavriča v 10. min odpovedal rakúsky útočník Spartaka Marvin Egho, ktorý v 81. min stanovil rezultát.

"Mali sme dobrý vstup do zápasu. Utvorili sme si nejaké pološance, z jednej väčšej sa nám podarilo skórovať. Prvý polčas bol z našej strany solídny, aj keď si predstavujem, že by sme mali hrať viac po zemi už zozadu.

Chce to ešte trochu času, aby aj naši obrancovia boli futbalovejší. Od stredových hráčov by som zasa očakával ešte väčšiu aktivitu, aby si pýtali lopty a ukázali svoju vysokú kvalitu," vyjadril sa pre klubový web tréner Slovana Bratislava Martin Ševela a pokračoval v hodnotení:

"Do druhého polčasu sme išli s cieľom pridať ešte gól a neinkasovať, čo sa nám nepodarilo. Musím povedať, že sme si o vyrovnanie koledovali.

Súper zvýšil aktivitu, bol bojovnejší, a to nám robilo problémy. Na konci tam boli závary pred našou bránkou, jeden z nich sa skončil gólom. Remíza svedčí priebehu stretnutia."

Vyrovnané šance

Tréner trnavského mužstva Nestor El Maestro po stredajšom stretnutí proti obhajcovi pohárového prvenstva uviedol, že nerozhodný výsledok odzrkadľuje dianie na trávniku.

“ Šancu postúpiť do finále stále máme. Ak by sa nám to podarilo, bola by to senzácia. „ Nestor El Maestro, tréner Spartaka Trnava

"Bol to veľmi solídny zápas. Nad Slovanom tu v tejto sezóne nevyhral nikto, neočakával som, že sa nám to podarí v stredajšom dueli.

V prvom polčase sme ešte neukázali našu typickú hru, v druhom to už bola tá pravá Trnava.

Celkovo sme podali dobrý výkon, dali sme gól vonku a dosiahli remízu. Myslím si, že je spravodlivá," skonštatoval 35-ročný rodák z Belehradu na lavičke trnavského mužstva.

Pred semifinálovou odvetou, ktorá bude v trnavskej City Arene o dva týždne, sú podľa slov oboch kormidelníkov šance na postup vyrovnané.

Žiadne kalkulácie

"Všetko je otvorené. V Trnave bude určite lepšie ihrisko, čo naši technickí hráči najmä v strede poľa potrebujú, aby mohli hrať na jeden-dva dotyky.

V stredajšom dueli často potrebovali nejaký navyše, tým pádom nemali priestor na rýchlejšiu hru, ktorú by sme chceli, lebo súper nás stihol dostupovať.

Aj do odvety pôjdeme s cieľom zvíťaziť, žiadne kalkulácie tam nebudú," zdôraznil kouč ŠK Slovan Martin Ševela.

"Nechcem ešte veľa hodnotiť, je to len polčas. Uvidíme, ako to napokon dopadne. Šancu postúpiť do finále stále máme. Ak by sa nám to podarilo, bola by to senzácia," poznamenal tréner Spartaka Nestor El Maestro.

Finálový súboj slovenskej pohárovej futbalovej súťaže Slovnaft Cup 2017/2018 sa uskutoční v utorok 1. mája.

Úspešnejší z dvojice ŠK Slovan Bratislava - FC Spartak Trnava si zmeria sily s postupujúcim z druhého semifinále MFK Ružomberok - MŠK Žilina (utorňajší prvý zápas vyhrali domáci Ružomberčania 2:1, pozn.).