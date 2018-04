Duel s Bosnou začne Gombos s Džumhurom, Hrbatý vynechal Lacka

V druhom singli si zmerajú sily slovenská jednotka Martin Kližan a bosnianska dvojka Mirza Bašič.

5. apr 2018 o 11:54 TASR

BRATISLAVA. Slovenská tenisová dvojka Norbert Gombos a jednotka Bosny a Hercegoviny Damir Džumhur nastúpia v piatok o 16.00 h proti sebe v úvodnej dvojhre stretnutia 2. kola 1. skupiny euro-africkej zóny Davisovho pohára.

V druhom singli si na antuke pod zatiahnutou strechou bratislavského NTC zmerajú sily slovenská jednotka Martin Kližan a bosnianska dvojka Mirza Bašič. Rozhodol o tom štvrtkový žreb.

Do sobotňajšej štvorhry so začiatkom o 14.00 h nahlásil nový slovenský kapitán Dominik Hrbatý tandem Andrej Martin, Igor Zelenay. V bosnianskom drese by sa mali predstaviť Bašič s kapitánom Tomislavom Brkičom.

Nasledovať bude súboj tímových jednotiek Kližana a Džumhura. Dvojdňový program uzavrie duel Gombosa a Bašiča. Hrbatý vynechal z pôvodnej šesťčlennej nominácie rebríčkovo najvyššie postaveného slovenského singlistu Lukáša Lacka, ktorý príliš neobľubuje antukový povrch.

Hlavným rozhodcom prvého vzájomného zápasu medzi Slovenskom a Bosnou a Hercegovinou bude Brit Phil Evans, v úlohe empajrových arbitrov sa predstavia Nemec Timo Janzen a Tunisan Yassine Lakhdar.

Slováci vlani v septembri v NTC ešte pod vedením Miloslava Mečířa zdolali v baráži Poľsko 4:1 a udržali sa v druhej lige. Medzi elitnou svetovou šestnástkou sa slovenský tím naposledy predstavil v roku 2006.

2. kolo 1. skupiny euro-africkej zóny Davisovho pohára:

SLOVENSKO - Bosna a Hercegovina

piatok: 16.00 Norbert Gombos - Damir Džumhur, Martin Kližan - Mirza Bašič

sobota: 14.00 Andrej Martin, Igor Zelenay - Bašič, Tomislav Brkič

Kližan - Džumhur, Gombos - Bašič