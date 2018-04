Petrovický: Slovanisti musia byť sebakritickí a ukázať, že si nomináciu zaslúžia

Je dôležité, aby sme vedeli všetko o vlastnej hre a tiež si povedali veci o hre súperov, tvrdí Róbert Petrovický.

5. apr 2018 o 13:55 Juraj Berzedi

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Ako vznikla spolupráca s kanadským trénerom Craigom Ramsaym pri národnom tíme?

Róbert Petrovický (44) Takmer desaťročie hrával v NHL za Hartford, Dallas, St. Louis, Tampu Bay a New York Islanders. Zúčastnil sa na troch olympiádach a štyroch svetových šampionátoch. Podieľal sa aj na postupe Slovenska do elitnej kategórie majstrovstiev sveta. V aktuálnej sezóne bol asistentom trénera v Slovane a v súčasnosti má rovnakú funkciu aj v reprezentácii.

„Zomlelo sa to veľmi rýchlo. Už počas sezóny sme sa bavili o niektorých veciach, keďže sme sa poznali. Teraz som bol na cestách, ale ponuku som bez váhania prijal. Je to tréner, ktorý má množstvo skúseností a stále ich dokáže predať. Byť v reprezentácii či už v pozícii hráča, alebo trénera je česť. Bolo to rýchle rozhodnutie.“

Budete len dočasnou náhradou za asistenta trénera Vladimíra Országha, ktorý hrá s Banskou Bystricou play-off slovenskej Tipsport ligy?

„Áno, Vlado Országh má ešte svoje povinnosti, ale dohodli sme sa, že naša spolupráca bude na celú prípravu vrátane svetového šampionátu.“

Do akej miery je vám blízka herná filozofia kanadského trénera?

„Hokej sa mení, prichádzajú nové a moderné veci. Tréner musí poskladať mužstvo tak, aby každý hráč vedel, čo má robiť. Craig sem priniesol nový trend, ktorý bol vidieť už na olympiáde. Defenzívna zóna sa zlepšila. Dôležité to bude pretaviť ešte do ofenzívy, aby sme dali víťazný gól.“

Je systém v reprezentácii odlišný v porovnaní s tým, ktorý bol v Slovane?

„Sú tam podobné veci, ale aj odlišné.