Hrbatý prekvapil vynechaním Lacka, za Bosnu by mal nastúpiť aj kapitán tímu

Slovenskí tenisti počas piatka a soboty zabojujú o postup do baráže.

5. apr 2018 o 18:59 Ondrej Gajdoš

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



BRATISLAVA. Nový kapitán slovenskej daviscupovej reprezentácie Dominik Hrbatý, ktorý nahradil dlhoročného šéfa tímu Miloša Mečířa, prekvapil zostavou na víkendový zápas 2. kola 1. skupiny euro-africkej zóny s Bosnou a Hercegovinou.

K očakávanému singlistovi Martinovi Kližanovi (130. v ATP) zaradil Norberta Gombosa (147.), hoci v posledných týždňoch mali na antuke vydarenejšie turnaje Andrej Martin (118.) s Jozefom Kovalíkom (138.) a v porovnaní s Gombosom sú aj rebríčkovo lepšie postavení.

Prečítajte si tiež: Hrbatý vynechal Lacka, hoci je najvyššie nasadený: Tenisový život je už taký

Pritom do päťčlennej nominácie sa Hrbatému nevošla slovenská jednotka Lukáš Lacko (107.)

Súboj Slovensko - Bosna a Hercegovina v II. lige Davisovho pohára v Národnom tenisovom centre pod zatiahnutou strechou otvorí v piatok o 16.00 duel Gombos - Damir Džumhur (32.), po nich nastúpia na antukový kurt Kližan - Mirza Bašič (95.).

Podľa zmeneného formátu súťaže sa hrá len vo dvoch dňoch a na dva víťazné sety. V sobotu odohrajú zvyšné tri stretnutia.

Žolík Gombos

„Noro Gombos by mohol byť naším žolíkom,“ vysvetľoval zostavu Hrbatý, ktorý v roku 2005 ako líder tímu priviedol Slovensko až do finále Davis Cupu.

V nasledujúcej sezóne však slovenskí tenisti vypadli zo 16-člennej svetovej skupiny a odvtedy a márne usilujú o návrat medzi elitu.

Program zápasu Slovensko - Bosna a Hercegovina Piatok (od 16.00 h): Norbert Gombos - Damir Džumhur Martin Kližan - Mirza Bašič Sobota (od 14.00 h): Andrej Martin, Igor Zelenay - Mirza Bašič, Tomislav Brkič Martin Kližan - Damir Džumhur Norbert Gombos - Mirza Bašič

„Džumhur je v rebríčku výrazne vyššie ako Gombos, ale v Davisovom pohári renking nič neznamená. Navyše, Noro má s Bosniakom z posledných dvoch zápasov na turnajoch pozitívnu bilanciu. Náš tenista hrá veľmi rýchlo, čo Džumhurovi nevyhovuje. Mohol by sa dostať pod tlak. Noro sa v daviscupových súbojoch vie vyburcovať, vie podať nadštandardný výkon. V posledných tréningoch sa neustále zlepšoval.“

O zaradení ľaváka Kližana do dvojhier neboli žiadne pochybnosti, aj minulý týždeň na challengeri v Marbelle zahral veľmi dobre. Slovenský tím má štyroch vyrovnaných singlistov a deblového špecialistu Igora Zelenaya, čo je oproti súperovi značná výhoda.

Na turnaji v Španielsku nastúpili aj Andrej Martin s Kovalíkom, v príprave na zápas s Bosnou a Hercegovinou vytvorili slovenskí tenisti podľa Hrbatého súdržnú partiu. Minulý týždeň sa do nej v tréningoch v NTC zapojil aj Lacko, no práve on sa nakoniec nezmestil do päťčlennej nominácie.

O rodákovi z Piešťan je známe, že antuku príliš neobľubuje.

„Lukáš makal v príprave, na jeho pomery na antuke nehral zle,“ vravel Hrbatý. „Ale v tíme môžu byť iba piati hráči a niekoho som musel dať von. Padlo to naňho. Bolo mi ho ľúto, keď som mu to oznámil.“

Za Bosniakov nastúpi aj kapitán

Hosťujúci tím sa spolieha na dvojicu Džumhur a Bašič, obaja sú hráčmi prvej stovky. Ďalší hráči výkonnostne zaostávajú, káder je úzky.

Na sobotňajšiu štvorhru by mal dokonca nastúpiť hrajúci kapitán Tomislav Brkič (277. v debli), kým štvrtý tenista Nerman Fatič (749. v dvojhre) je tu skôr do počtu.

„Boli sme pripravení, že Slováci môžu do singlov nominovať kohokoľvek,“ povedal po štvrtkovom žrebovaní kapitán Bosniakov. „Každý zápas je otvorený. Slovenskí tenisti majú výhodu domáceho prostredia.“

Bašič by mal za dva dni odohrať tri súboje, čo ho môže stáť veľa síl.

Dominik Hrbatý (vľavo) a Tomislav Brkič, kapitáni oboch tímov. (zdroj: TASR)

Hrbatý pozná cestu

Víťaz stretnutia Slovensko - Bosna a Hercegovina sa kvalifikuje do septembrovej baráže o postup do svetovej skupiny, zdolaný tím bude hrať o záchranu v II. lige.

„Ak to zoberieme realisticky, na víťazstvo nad ťažkým súperom potrebujeme dva razy zdolať Bašiča v dvojhrách a získať aj štvorhru,“ naznačil Hrbatý cestu k trom bodom.

„A ak niekde získame ďalší bodík cez Džumhura, potom to bude veľký bonus. Verím, že víťazstvo zostane doma.“