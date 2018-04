Velez-Zuzulová sa v sobotu rozlúči v Jasnej, zasúťaží si aj s jedným z fanúšikov

Skúsená Slovenka sa predstaví v paralelnom slalome.

5. apr 2018 o 16:04 SITA

JASNÁ. Slovenská zjazdová lyžiarka Veronika Velez-Zuzulová má za sebou posledné olympijské vystúpenie v kórejskom Pjongčangu aj exhibičnú jazdu v kroji v slalome Svetového pohára v nemeckom Ofterschwangu.

Čaká na ňu však ešte jedna rozlúčka s kariérou, a to v najväčšom slovenskom lyžiarskom stredisku - Jasná v Nízkych Tatrách. Uskutoční sa v sobotu 7. apríla za účasti rodiny, priateľov, sponzorov a fanúšikov.

Chýbať by nemala jej kamarátka a v posledných rokoch už aj veľká súperka Petra Vlhová.

"Podujatie sa uskutoční v lokalite Priehyba, Veronika odjazdí paralelný slalom a poslednýkrát bude súťažiť medzi bránami. Bude to oslava lyžovania a tiež vyvrcholenie lyžiarskej sezóny," píše sa v tlačovej správe spoločnosti TMR, ktorá vlastní a prevádzkuje aj stredisko Jasná Nízke Tatry.

"Veronika končí svoju aktívnu kariéru s osobami, ktoré pre ňu veľa znamenajú či už v súkromnom alebo profesionálnom živote," dodáva sa v tlačovej správe.

Predpoludňajší program v sobotu v Jasnej moderuje Erika Barkolová, registrácia účastníkov sa začne už o 9:00 a rekreační lyžiari sa môžu tešiť na výbornú lyžovačku a bohatú aprés-ski zábavu s Ratrak stageom. Podujatie s Velez-Zuzulovou odštartuje o 13:00 moderátor Slávo Jurko.

Jeden z fanúšikov, ktorý sa na mieste zaregistruje, získa miestenku v paralelnom slalome a môže tak bok po boku zjazdiť kopec s lúčiacou sa lyžiarkou svetového formátu.

"Do paralelného slalomu s Veronikou postúpi aj víťaz z Hero Season Trophy Enrico Fiala, ktorý súťažil v kategórii detí do 12 rokov. Veronika sa so svojimi fanúšikmi stretne aj na autogramiáde, ktorá sa v lokalite Priehyba uskutoční v čase 14:30- 15:30. Pre novinárov je približne o 16:30 pripravená tlačová konferencia v kongresovej miestnosti Hotela Grand Jasná," informovali organizátori podujatia.