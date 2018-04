UEFA vyšetruje fanúšikov Liverpoolu pre zničený autobus Manchestru City

Možné sankcie budú platiť až v nasledujúcej sezóne.

5. apr 2018 o 16:50 TASR

NYON. Európska futbalová únia (UEFA) spustila disciplinárne konanie proti anglickému klubu FC Liverpool.

Dôvodom je incident, ku ktorému prišlo pred začiatkom stredajšieho prvého štvrťfinálového zápasu Ligy majstrov 2017/2018, keď na tímový autobus Manchestru City zaútočili niektorí domáci fanúšikovia a hádzali po ňom svetlice a fľaše.

Fanúšikov FC Liverpool obvinili z poškodenia autobusu a takisto z použitia zakázanej pyrotechniky aj počas víťazného zápasu so City (3:0).

"Autobus je zničený. Nečakal by som, že priaznivci renomovaného anglického i európskeho klubu sa uchýlia k podobným praktikám. Nie je to o Liverpoole, je to o ľuďoch. Dúfam, že v budúcnosti sa nič také nezopakuje," povedal tréner hostí Pep Guardiola.

Disciplinárna komisia UEFA začne proces vypočúvania až po finále tohtoročnej edície Ligy majstrov, ktoré je na programe 31. mája. Možné sankcie pre FC Liverpool by tak platili až v nasledujúcej sezóne. Informovala o tom agentúra AP.