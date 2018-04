Brunegraf je oficiálne Hapalovým asistentom v Sparte Praha

Nie je typ asistenta, ktorý iba plní úlohy, ale snaží sa mi hovoriť i svoj názor, vraví Hapal.

5. apr 2018 o 17:34 TASR

PRAHA. Vedenie Sparty Praha vo štvrtok oficiálne potvrdilo angažovanie Ota Brunegrafa, ktorý bude v českom futbalovom klube pôsobiť ako asistent hlavného trénera Pavla Hapala.

Obaja tak nadviažu na spoluprácu zo slovenskej reprezentácie do 21 rokov.

Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu (VV SFZ) schválil uvoľnenia Brunegrafa do Sparty na svojom stredajšom zasadnutí. Brunegraf prevzal pozíciu hlavného kouča SR 21 po Hapalovi pred marcovým kvalifikačným dvojzápasom proti Albánsku.

Oba duely mladí Slováci vyhrali - v Tirane tesne 3:2 a v žilinskej odvete 4:1.

V pozícii Hapalovho asistenta v 21-ke pôsobil Brunegraf už od roku 2015, predtým spolu trénovali v Nitre, Žiline, českej Mladej Boleslavi, poľskom Zaglebie Lubin a Senici.

Slovenskú dvadsaťjednotku spolu priviedli aj na minuloročný záverečný turnaj ME v Poľsku, kde so zverencami iba tesne nepostúpili zo skupiny do vyraďovacej časti. Od štvrtka sa ich cesty opäť spojili na Letnej.

"My sme už na seba takí zvyknutí, že som veľmi rád, že prichádza do klubu a pomôže mi. Poznáme sa 11 rokov, čo sa týka tréningového procesu, nemusím mu nič vysvetľovať a on sám vie, čo chceme a čo je potrebné pripraviť," uviedol Hapal na adresu svojho kolegu.

Štyridsaťpäťročný Brunegraf vo štvrtok prvýkrát viedol s novými kolegami tréning Sparty.

"Jeho kompetencie sú jasné. Robí pre mňa prakticky celý servis, od tréningového procesu až po sledovanie súperov. Komunikujeme spolu každý deň. Nie je typ asistenta, ktorý iba plní úlohy, ale snaží sa mi hovoriť i svoj názor, čo je pre mňa dôležité. Mám vďaka nemu spätnú väzbu, ktorú si potom samozrejme musím v hlave vyhodnotiť," dodal Hapal pre klubový web Sparty.