Saganov tréner Patxi Vila pre SME: Peter ma robí lepším každý deň

6. apr 2018 o 12:08 Zoran Boškovič

Ako sa Peter Sagan cíti pred Paríž - Roubaix?

"Je na tom dobre, je vo forme. Medzi Okolo Flámska a Paríž - Roubaix ubehol iba týždeň, takže je opäť pripravený zabojovať o triumf."

Cíti sklamanie po Okolo Flámska?

"Vieme, že nemôžeme vyhrávať každé preteky. Sklamanie tam, samozrejme, je, no vždy sa snažíme na veci pozerať pozitívne. V prvých hodinách po pretekoch bolo sklamanie väčšie, no potom sa musíte posunúť ďalej a pripraviť sa na ďalšie preteky. Pred ďalšími pretekmi ho to neovplyvňuje."

Ako vidíte Saganove šance na Paríž-Roubaix?

"Každoročne patrí k najväčším favoritom, napriek tomu, že túto monumentálnu klasiku nikdy nevyhral. V štartovom poli budú ďalší jazdci, ktorí budú chcieť triumfovať a ktorým sa to už podarilo. Oni vedia, ako na to, my stále nie.

Myslím si však, že Peter má šancu. Nielen pre svoje kvality, ale aj preto, že každé preteky, ktoré začne, chce vyhrať. Má víťaznú mentalitu. A to je na práci s ním najlepšie. Rozhodovať bude šťastie, momentálna forma i nohy, no myslím si, že máme silnú pozíciu na dobré umiestnenie."

Quick-Step Floors v tejto sezóne porážajú súperov. Máte na nich nejakú taktiku?

"Je veľmi náročné Quick-Step poraziť, pretože je to mimoriadne silný tím. Je to však naša úloha, pripravujeme sa na to, no taktiku si musíme nechať pre seba. Bude to mimoriadne náročné."