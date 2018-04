Sagan je na Paríž-Roubaix dobre naladený. Nebude to len o nás a Quick-Stepe, myslí si

Slovenský cyklista vlani finišoval až vo štvrtej desiatke.

6. apr 2018 o 18:03 TASR

PARÍŽ. Slovenský cyklista Peter Sagan sa pokúsi na klasike Paríž - Roubaix zlepšiť svoje doterajšie najlepšie umiestnenie z roku 2014, keď skončil šiesty.

V nedeľu bude chcieť nadviazať na úspech spred dvoch týždňov, keď zvíťazil na podujatí Gent - Wevelgem.

Vlani triumfoval Van Avermaet

Na 116. ročníku tzv. Pekla severu z Compiegne do Roubaix (257 kilometrov) čaká na jazdcov 29 úsekov s nevyspytateľnými dlažobnými kockami.

Vlani sa z víťazstva tešil Saganov belgický rival Greg van Avermaet (BMC), slovenský líder tímu Bora-Hansgrohe obsadil vinou dvoch defektov až 38. miesto.

Medzi pretekmi Gent - Wevelgem a Paríž - Roubaix sa konala klasika Okolo Flámska, Sagan na nej skončil na šiestej pozícii, triumfoval Holanďan Niki Terpstra (Quick-Step Floors).

"Boli to veľmi ťažké a rýchle preteky. Tímy Quick-Step, Sky a BMC Racing nastavili vysoké tempo. Som so sebou spokojný a takisto aj s mojimi tímovými kolegami. V závere som sa chcel dostať úplne dopredu, ale sám som to nedokázal. Napriek všetkému som dobre naladený a teším sa Paríž - Roubaix," povedal 28-ročný Sagan pre svoju webovú stránku.

Urobí maximum

Quick-Step vyšle rovnakú zostavu aj do Francúzska a silu chce pretaviť na ďalšie prestížne prvenstvo. Okrem Terpstru budú jeho farby hájiť Tim Declercq, Philippe Gilbert, Iljo Keisse, Yves Lampaert, Florian Senechal a Zdeněk Štybar.

Petrovi Saganovi budú v drese Bora-Hansgrohe pomáhať brat Juraj, Marcus Burghardt, Andreas Schillinger, Maciej Bodnar, Daniel Oss a Rüdiger Selig.

"Veľa bude záležať na podmienkach na trati, na vetre či tímovej spolupráci. V hre je veľa cyklistov a myslím si, že to nebude len o nás a o tíme Quick-Step. Cítim sa dobre a urobím všetko, čo bude v mojich silách," povedal trojnásobný majster sveta podľa portálu velonews.com.