Nadalovi návrat vyšiel, v Davisovom pohári zároveň utvoril nový rekord

Španielski tenisti po úvodnom dni remizujú s Nemcami.

6. apr 2018 o 19:05 (aktualizované 6. apr 2018 o 20:07) SITA

VALENCIA. Stav 1:1 je po piatkových dvojhrách stretnutia Španielsko - Nemecko vo štvrťfinále Svetovej skupiny Davisovho pohára 2018 tenisových reprezentačných družstiev mužov na antuke vo Valencii.

Bodovali jednotky oboch tímov.

Najprv v súboji dvoch bývalých trojok singlového renkingu ATP 20-ročný Alexander Zverev prekonal o 16 rokov skúsenejšieho domáceho veterána Davida Ferrera 6:4, 6:2, 6:2.

Následne líder počítačového poradia Rafael Nadal zdolal Philippa Kohlschreibera ešte o jeden gem hladšie 6:2, 6:2, 6:3.

V bilancii zo vzájomných súbojov zvýšil Nadal na 16:1, riavlita trvá od roku 2002.

Vytvoril nový rekord

Rekonvalescent Nadal má na predmetnom povrchu v Davisovom pohári bilanciu vo dvojhre už 18:0, súperom povolil iba päť setov.

Tridsaťjedenročný Malorčan stojí proti Zverevovi 3:0, vlani v apríli ho na antuke v monackom Monte Carle v osemfinále deklasoval dvakrát 6:1.

Nedeľňajší vzájomný súboj bude šlágrom celého štvrťfinálového programu.

Nadal pre zranenie v oblasti bedrového kĺbu na ľavej strane tela nedohral štvrťfinále proti Chorvátovi Marinovi Čiličovi na januárových melbournských grandslamových Australian Open a aj vinou neskoršej recidívy odvtedy absentoval.

Španiel dosiahol svoj 23. daviscupový triumf v sérii vo dvojhre či štvorhre, čo je nový historický rekord.

Stále platí, že Nadal neprehral v Davisovom pohári od roku 2005 (štvorhra proti Talianom v play off o Svetovú skupinu) a vo dvojhre prehral len pri absolútnom debute v sezóne 2004, postaral sa o to Čech Jiří Novák. Aktuálne má Španiel singlové skóre 23:1.

Španielsko stále ohrozuje rekord Talianska

"Samozrejme, že z hladkého víťazstva mám pozitívne pocity, bol to solídny zápas. Pri návrate na antuku som sa cítil príjemne. Je vždy výnimočné zahrať si pred našimi fanúšikmi, ba dokonca v takomto unikátnom dejisku. Návraty po zdravotných problémoch bývajú zložité. O to cennejšie pre mňa je, že sa to teraz udialo pred domácim publikom. Vnímam to ako pamätný deň. Som veľmi šťastný, že sa mi takto darilo," povedal Nadal, citoval ho blog súťaže.

Španielsko sa usiluje o svoj 27. domáci daviscupový triumf bez prerušenia od nezdaru proti Brazílčanom v sezóne 1999.

Taliansko v rokoch 1949 - 1964 neprehralo na svojej pôde 29 stretnutí za sebou.

Postupujúci zo zápasu Španielsko - Nemecko bude 14. - 16. septembra v semifinále Davisovho pohára hrať s úspešným zo súbežného janovského antukového súboja Taliansko - Francúzsko, a to určite vonku bez ohľadu na konkrétne zloženie dvojice.

Španielsko - Nemecko 1:1 Piatkový program: David Ferrer - Alexander Zverev 4:6, 2:6, 2:6

Rafael Nadal - Philipp Kohlschreiber 6:2, 6:2, 6:3 Sobotný program: Feliciano López, Marc López - Tim Pütz, Jan-Lennard Struff Nedeľný program: Rafael Nadal - Alexander Zverev

David Ferrer - Philipp Kohlschreiber

Taliansko - Francúzsko 1:1 Piatkový program: Andreas Seppi - Lucas Pouille 3:6, 2:6, 6:4, 6:3, 1:6

Fabio Fognini - Jérémy Chardy 6:7 (6), 6:2, 6:2, 6:3 Sobotný program: Simone Bolelli, Paolo Lorenzi - Pierre-Hugues Herbert, Nicolas Mahut Nedeľný program: Fabio Fognini - Lucas Pouille

Andreas Seppi - Jérémy Chardy