Slovensko bude mať v Lige majstrov iba jedného zástupcu, Nitra o šancu prišla

Hokejisti Nitry potrebovali pomoc z Bieloruska.

6. apr 2018 o 20:26 SITA

MINSK. Hráči HK Nitra v piatok prišli o šancu na miestenku v budúcosezónnej edícii hokejovej Ligy majstrov. Nitriansky klub napriek vypadnutiu v semifinále play off Tipsport ligy mal možnosť dostať sa do Ligy majstrov, potreboval na to však pomoc bieloruského mužstva Junosť Minsk.

Slovensko by získalo druhú miestenku v prestížnej súťaži iba v prípade, ak by sa Junosť stala bieloruským šampiónom ako úradujúci víťaz Kontinentálneho pohára.

Titul však získal Neman Grodno, ktorý v piatok zvíťazil v Minsku 3:2 a celú sériu hranú na štyri víťazstvá ovládol 4:2.

Klub z hlavného mesta Bieloruska si triumfom v januárovom finále Kontinentálneho pohára už zabezpečil účasť v Lige majstrov.

V prípade majstrovského titulu pre Junosť by nezískalo Bielorusko druhú miestenku, tá by pripadla lige, ktorá je v tzv. trojročnom rebríčku hokejových súťaží najvyššie z krajín, ktoré sa nepodieľali na založení Ligy majstrov. Je ňou práve slovenská Tipsport liga.

Slovensko má garantované jedno miesto v Lige majstrov pre víťaza domácej súťaže. Ak by na základe splnených podmienok pripadla najvyššej slovenskej súťaži aj druhá miestenka, dostal by ju víťaz základnej časti (HK Nitra).