Hrbatý po prvom hracom dni: Ideme podľa plánu

Slovensko po piatku remizuje s Bosnou a Hercegovinou 1:1.

6. apr 2018 o 21:13 Ondrej Gajdoš

BRATISLAVA. Prvý deň daviscupového zápasu 2. kola I. skupiny euro-africkej zóny Slovensko - Bosna a Hercegovina priniesol očakávaný stav 1:1.

Prvý hráč hosťujúceho tímu Damir Džumhur jednoznačne splnil úlohu favorita v stretnutí s Norbertom Gombosom a potom líder slovenskej zostavy Martin Kližan zabodoval v náročnom súboji s Mirzom Bašičom.

Žolík nezabral

„Ideme podľa plánu,“ povedal po prvom dni Dominik Hrbatý, ktorý zažíva premiéru na poste nehrajúceho kapitána Slovenska.

„Už na začiatku som tvrdil, že cesta k trom bodom potrebným na víťazstvo vedie cez dva dvojhry s Bašičom a štvorhru. Bodík po výhre nad Džumhurom by bol pre nás bonusom," pokračoval.

Slovensko - Bosna a Hercegovina Piatkový program: Norbert Gombos - Damir Džumhur 4:6, 1:6

Martin Kližan - Mirza Bašič 7:6 (5), 6:1 Sobotňajší program (od 14:00): Andrej Martin, Igor Zelenay - Mirza Bašič, Tomislav Brkič

Martin Kližan - Damir Džumhur

Norbert Gombos - Mirza Bašič

Hrbatý zaradil do zostavy na prvý deň Gombosa ako žolíka aj preto, že s Džumhurom v predchádzajúcich dvoch stretnutiach zvíťazil.

Pravda, bolo to v rokoch 2014, respektíve 2015, a odvtedy urobil Džumhur oveľa väčší výkonnostný vzostup ako slovenský tenista - dostal sa už do najlepšej svetovej tridsiatky.

Gombos (147. v ATP) hral s Džumhurom vyrovnane len do stavu 4:4. Potom stratil podanie a následne prehral šesť gemov za sebou.

Nevysoký Bosniak (175 cm) sa na antuke výborne pohyboval, hral pestrejšie, liftované lopty menil s čopovanými údermi, vychádzali mu dropšoty tesne za sieť. V druhom sete už na dvorci dominoval.

Gombos so svojím silovým tenisom urobil veľa nevynútených chýb.

„Dnes je Džumhur iným tenistom, než bol pred tromi rokmi,“ povzdychol si rodák z Galanty. „Vidieť, že je to už hráč prvej svetovej tridsiatky. Veril som si naňho, ale dnes bol príliš dobrý.“

Kližan ďakoval divákom

Vyše tisíc divákov v NTC aréne dostal do varu až druhý zápas. Ľavák Kližan (130.) potvrdil vzostupnú formu, proti rebríčkovo vyššie postavenému Bašičovi (95.) hral mimoriadne koncentrovane.

V prvom sete odvrátil setbal súpera a zvládol aj kritický stav 1:4 v tajbrejku.

„Kľúčové bolo, že ma podržali skvelí diváci. Po ťažkých výmenách som ledva lapal po dychu,“ vyzdvihol Bratislavčan pomoc publika.

V druhom sete sa uvoľnil, súperovi dovolil získať iba jeden gem.

Nastúpi Džumhur vo štvorhre?

Stretnutie Slovensko - Bosna a Hercegovina sa hrá podľa nového formátu vo dvoch dňoch a zápasy len na dva víťazné sety.

„Rozhodujúca môže byť úvodná štvorhra v sobotňajšom programe,“ upozornil kapitán Hrbatý. „Ktorý tím nastúpi do zvyšných dvoch singlov za stavu 2:1, bude mať značnú výhodu.“

Na štvrtkovom žrebovaní nahlásili do debla dvojice Andrej Martin, Igor Zelenay - Mirza Bašič, Tomislav Brkič. Zostava sa môže zmeniť ešte hodinu pred zápasom, ktorý sa začne o 14.00.

Zľava Igor Zelenay, Andrej Martin, Mirza Bašič, Tomislav Brkič. (zdroj: SITA)

Džumhur po výhre nad Gombosom nevylúčil, že by mohol nastúpiť aj vo štvorhre - pravdepodobne by nahradil hrajúceho kapitána tímu Brkiča. Avšak 30 minút po debli by ho čakal duel s Kližanom. Pustia sa hostia do takého rizika?

„Ak by Džumhur nastúpil aj v debli, bola by to naša výhoda,“ uvažoval Hrbatý. „Damir je postavou menší, ťažko sa mu bude pokrývať kurt.“

Nedeľňajší súboj jednotiek Kližan - Džumhur môže byť vrcholom stretnutia Slovensko - Bosna a Hercegovina. „Bude to veľmi ťažké, ale ja sa na tento zápas vyložene teším,“ doplnil Kližan.

Víťazný tím sa kvalifikuje do septembrovej baráže o postup do svetovej skupiny.