Tampa Bay v dvanásťgólovom zápase porazila Buffalo

Pozrite si výsledky nočných zápasov zámorskej NHL 2017/2018.

7. apr 2018 o 6:07 (aktualizované 7. apr 2018 o 7:17) SME.sk a SITA

BRATISLAVA. Hetrik švédskeho útočníka Patrika Berglunda pomohol hokejistom St. Louis k víťazstvu nad hráčmi Chicaga 4:1 v piatkovom zápase NHL.

V zostave hostí tentoraz pre chorobu chýbal slovenský útočník Tomáš Jurčo.

Blues po štyroch prehrách zabrali v pravý čas, v boji o play off sa dostali na pozíciu s druhou voľnou kartou v Západnej konferencii o 1 bod pred Colorado Avalanche.

Práve súboj týchto dvoch tímov o postup bude jedným z ťahákov sobotňajšieho posledného večera základnej časti. Výhodu domáceho ľadu budú mať hráči Colorada.

Pittsburgh začne play off doma

Tešia sa v Pittsburghu, a to nielen z triumfu 4:0 nad Ottawou, ale aj z definitívy druhého miesta v Metropolitnej divízii a teda istoty domáceho ľadu na úvod série 1. kola play off.

9. krát po sebe prekonal Pittsburgh Penguins hranicu sto bodov v základnej časti.

Dvojnásobní obhajcovia Stanleyho pohára zdolali Senators aj vďaka premiérovému shotoutu Caseyho DeSmitha, ktorý pochytal všetkých 35 striel z hokejok hosťujúcich hráčov.

Súperom Penguins v úvode vyraďovacej časti bude jeden z tria Columbus, New Jersey alebo Philadelphia.

O dlhodobej sile Pittsurghu svedčí aj fakt, že hranicu 100 bodov v základnej časti prekonali deviaty raz za ostatných 11 rokov a tretíkrát v sérii.

"Je to vzrušujúce. Môj shutout prišiel v pravú chvíľu a v dôležitom zápase. Veľmi sa teším. Najdôležitejšia je výhoda domáceho ľadu. Naša domáca bilancia 30 víťazstiev - 11 prehier hovorí za všetko," povedal Casey DeSmith, cituje ho portál NHL.

video //www.youtube.com/embed/7GLuFUHNQaE

Tampa vyhrala v dvanásťgólovom zápase

Tampa Bay sa triumfom nad Buffalom 7:5 posunula bližšie k triumfu v Atlantickej divízii. Domáci po dvoch tretinách prehrávali 4:5, ale mocný trojgólový finiš im zabezpečil triumf nad bodovo najslabším tímom súťaže.

V drese domácich Nikita Kučerov dosiahol 39. gól a 61. asistenciu, čím sa po prvý raz v kariére posunul v produktivite na 100 bodov.

"Bez svojich spoluhráčov by som nebol tam, kde som. Ako sa vraví, nie každá sezóna je stobodová. Je to výnimočný moment, budem si ho pamätať do konca života," vravel Kučerov na webe NHL.

NHL 2017/2018 - výsledky:

Pittsburgh - Ottawa 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Góly: 22. Crosby (P. Kessel, Malkin), 28. Guentzel (Schultz, Määttä), 47. P. Kessel (Sheahan, Oleksiak), 57. Hörnqvist (Crosby, Letang)

Tampa Bay - Buffalo 7:5 (3:2, 1:3, 3:0)

Góly: 1. Cirelli (Gourde), 5. Kučerov, 10. Gourde (Killorn), 22. Girardi (Kučerov, Palát), 47. Cirelli (Killorn, Sergačov), 48. Point (Killorn, Gourde), 59. Hedman (Vasilevskij) - 3. Mittelstadt (Scandella, Rodrigues), 7. A. Nylander (Guhle, Ristolainen), 29. Pominville (Guhle, Rodrigues), 36. Nolan (Larsson), 39. Okposo (Eichel, R. O´Reilly)

Chicago - St. Louis 1:4 (0:1, 0:0, 1:3)

Góly: 49. Gustafsson (P. Kane, Schmaltz) - 19. Berglund (Edmundson, Brodziak), 49. Berglund (Brodziak, Bortuzzo), 53. Schwartz (B. Schenn), 59. Berglund

Anaheim - Dallas 5:3 (3:1, 1:1, 1:1)

Góly: 3. Silfverberg (Manson, Cogliano), 7. Rakell (Getzlaf, Henrique), 20. Grant (Silfverberg, H. Lindholm), 25. Manson (Getzlaf, Perry), 55. Cogliano (Silfverberg, Kesler) - 12. Methot (A. Radulov, Jamie Benn), 28. Faksa (Pateryn, Pitlick), 43. Jamie Benn (J. Klingberg)