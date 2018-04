Slováci nedostali od ministerstvá peniaze na prípravu: Nemalo by nás zaujímať prečo

Slovenskí kajakári majú naplánovanú ďalšiu časť prípravy.

7. apr 2018 o 10:42 SITA

Tréner slovenských kanoistov Peter Likér pravdepodobne opäť vloží peniaze do prípravy.(Zdroj: TASR)

BRATISLAVA. Príprava slovenských rýchlostných kanoistov na novú sezónu vrcholí, no ani ich neobišli nečakané problémy.

Kvinteto reprezentantov Erik Vlček, Juraj Tarr, Adam Botek, Samuel Baláž a Csaba Zalka síce absolvovalo úspešné päťtýždňové sústredenie v Spojených štátoch amerických, no ďalšiu prípravu ohrozuje nedostatok peňazí.

Už šestnásteho apríla majú slovenskí kajakári naplánovanú ďalšiu časť prípravy v maďarskom Szolnoku, plány im však skrížilo Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR.

"Nemáme na ňu financie. Chceli sme využiť peniaze, ktoré nám už na tento rok dávnejšie schválilo ministerstvo ako športovcom top tímu, ale na naše prekvapenie, sme ich ešte nedostali. Príčiny nepoznáme, ani by nás nemali zaujímať. My si chceme len plniť naše povinnosti a čo najlepšie sa pripraviť na všetky preteky," povedal pre denník Šport tréner Slovákov Peter Likér.

Likér možno vloží vlastné peniaze

Prípravu v USA absolvoval aj talentovaný Csaba Zalka. (zdroj: TASR)

Ten priznal, že napriek zložitej situácii nerezignujú, spoliehajú sa aj na pomoc Športového centra polície (ŠCP), ktorého sú členom.

Likér nevylúčil ani poslednú možnosť.

"A možno do toho opäť vrazím aj vlastné peniaze, čo by nebolo prvý raz. To však ne je ani náhodou radostné riešenie."

Zvládli všetko, čo si naplánovali

Napriek vzniknutej situácii našiel Likér aj pozitívne aspekty jarnej prípravy v americkej Kalifornii, z ktorej sa vrátili iba nedávno.

"Všetko, čo sme si naplánovali, sme za oceánom aj zvládli. Bola to tradičná príprava, ktorú už dobre poznali najmä Erik Vlček a Juraj Tarr, ale aj Adam Botek, keďže sme tam už boli viackrát, naposledy i na jeseň. Novinka to bola pre mladíkov Samuela Baláža a Csabu Zalku. Zobrali sme ich, pretože sú veľmi talentovaní kajakári," povedal Likér.

Ten načrtol aj ďalší tréningový program slovenskej reprezentácie.

"Ešte na budúci týždeň budú všetci chlapci trénovať doma v singlekajakoch. Potom v Szolnoku, kde sa k nám pridajú Tibor Linka a Peter Gele, už budeme aj musíme skúšať ´káštvorku´ aj dvojkajaky," uzavrel Likér.