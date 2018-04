Velez-Zuzulová sa v Jasnej rozlúčila s kariérou, dojali ju slová fanúšikov

Slovenská slalomová stálica Veronika Velez-Zuzulová dala v sobotu v Jasnej v Nízkych Tatrách bodku za svojou dlhou a úspešnou kariérou.

7. apr 2018 o 18:48 SITA

JASNÁ. Niekoľko paralelných slalomových jázd s najbližšími a definitívny koniec.

Poslednýkrát sa vyviezla na kopec a zlyžovala ho približne pätnásťkrát. Jej súpermi či skôr sparingpartnermi boli členovia jej tímu, rodinní príslušníci, sponzori, talentované deti a sily si zmerala aj s kamarátkou a zároveň súperkou Petrou Vlhovou.

Počas ich jazdy si Veronika vyzula lyže a Petra s nimi nad hlavou prešla cieľom. Symbolika striedania generácií.

Malý Svetový pohár

Na Priehybe pod Chopkom sa zišli zo dve tisícky priaznivcov Veroniky Velez-Zuzulovej. Bol to taký malý Svetový pohár, aspoň čo sa týka návštevnosti.

"S Peťou to bolo pekné, ale nielen s ňou. Rozlúčka bola podľa mojich predstáv, som rada, že prišlo toľko ľudí, nikdy na to nezabudnem. Bola to pekná bodka za celou kariérou. Som rada, že som to neukončila pretekmi Svetového pohára v Ofterschwangu a absolvovala som aj koniec so slovenskými fanúšikmi," uviedla Veronika Velez-Zuzulová na svojej poslednej tlačovej konferencii.

Tridsaťtriročná rodená Bratislavčanka, dvojnásobne druhá najlepšia slalomárka Svetového pohára, prišla na svoju rozlúčku zmierená s tým, že s mnohými ľudmi sa vidí naposledy.

Tragicky však svoj koniec kariéry rozhodne neberie.

"Emócie boli a ešte aj budú, všetko sa mi premietalo v hlave, dojímali ma slová fanúšikov a najmä oni samotní. Kariéru som si už viackrát zanalyzovala. Lyžovanie bude stále súčasťou môjho života, lúčim sa len s cestovaním, balením a pretekovým tempom," významne podotkla Velez-Zuzulová.

Žezlo v rukách Vlhovej

K osobnosti o 11 rokov mladšej krajanky Petry Vlhovej, ktorá ju už v mnohých smeroch aj predstihla v úspešnosti na veľkých pretekoch, doplnila: "To imaginárne žezlo som jej posunula už dávnejšie. Som rada, že sme spolu ešte raz mohli zísť kopec. Oddnes som už len jej fanúšik.

Neviem si predstaviť, že by som pozerala Svetový pohár bez toho, aby tam nebol nikto zo Slovenska. Som veľmi rada, že naďalej budem môcť pociťovať adrenalín z pretekov. Že tam bude niekto, koho poznám, s ktorým som strávila časť kariéry."

Veronika naznačila, že s lyžovaním sa rozhodne nelúči. Už v blízkej budúcnosti by chceli spoločne s otcom a zároveň dlhoročným trénerom Timotejom Zuzulom založiť akadémiu na výchovu talentov tohto športu.

"Otec by tam mal byť tréner, predsa len, robil to úspešne dlhé roky. Ja by som mu v rámci možností pomáhala svojimi skúsenosťami z pretekov. Aspoň taká je naša predstava," uviedla Velez-Zuzulová.

Timotej Zuzula k tomu doplnil: "Chceli by sme spolupracovať so Slovenským olympijským výborom a nájsť pre tento projekt aj silného sponzora. Myslím si, že pomoc slovenskému lyžovaniu je potrebná."