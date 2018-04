Robben: Tím si zaslúži veľký kompliment. Bayern získal šiesty titul po sebe

Franck Ribéry aj tréner Jupp Heynckes sa stali rekordérmi nemeckej ligy.

8. apr 2018 o 6:55 SITA

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



AUGSBURG. Futbalisti Bayernu Mníchov zvíťazili v sobotňajšom stretnutí 29. kola najvyššej nemeckej súťaže 2017/2018 na ihrisku FC Augsburg 4:1 a v predstihu si zabezpečili 28. majstrovský titul (v poradí 27. od vzniku I. bundesligy v roku 1963, pozn.).

Pre Bayern je to šieste celkové prvenstvo v sérii. Žiadny iný tím neovládol I. bundesligu viac ako trikrát po sebe.

Bayern získal šiesty titul po sebe

V piatich popredných európskych súťažiach (Španielsko, Anglicko, Nemecko, Taliansko a Francúzsko) dosiahol dlhšiu šnúru iba Olympique Lyon, ktorý v rokoch 2002-2008 vládol francúzskej futbalovej scéne sedemkrát po sebe.

Do bavorského derby lepšie vstúpili domáci. Tí sa ujali vedenia v 18. min, keď mníchovský brankár Sven Ulreich nešťastne vyrazil loptu do spoluhráča Niklasa Süleho, od ktorého sa dokotúľala do siete.

Prečítajte si tiež: Bayern vyhral v Augsburgu a oslavuje šiesty titul po sebe

Hostia však ešte pred polčasom zvrátili skóre gólmi Corentina Tolissa a Jamesa Rodrígueza. Triumf staronového šampióna poistili v druhom polčase Arjen Robben a Sandro Wagner.

"Je to vždy výnimočný moment, pretože viete, že ste majstri, a to je pre nás dôležité. Od začiatku sezóny sme tvrdo pracovali na tom, aby sme mohli s našimi fanúšikmi oslavovať zisk titulu.

Máme fantastické mužstvo, tréner Heynckes mu dodáva skvelú atmosféru," cituje slová Francka Ribéryho oficiálne twitterové konto Bayernu.

Pre Francúza, ktorý práve v sobotu oslávil 35. narodeniny, je to 21. súťažná trofej od príchodu do Bayernu v roku 2007.

Rekordér Ribéry

Ribéry zároveň vstúpil do spoločnosti niekdajších hráčov Bayernu - Olivera Kahna, Mehmeta Scholla, Bastiana Schweinsteigera a Philippa Lahma - ktorí získali nemecký titul rekordne osemkrát.

Bayern môže byť stále úspešný na všetkých troch frontoch. Ak dotiahne do víťazného konca aj účinkovanie v Nemeckom pohári a Lige majstrov, napodobní "treble" z ročníka 2012/2013, ktoré dosiahol pod vedením terajšieho kouča Juppa Heynckesa.

Práve rodák z Mönchengladbachu má veľký podiel na tomto bundesligovom triumfe. Minulý rok v októbri už po štvrtý raz v kariére zasadol na lavičku Mníchovčanov, keď nahradil Carla Ancelottiho.

Bayern bol v tom čase na druhom mieste v tabuľke s päťbodovou stratou na Borussiu Dortmund.

Najstarší tréner, aký kedy v Nemecku vyhral

"Chcel by som poslať pozdrav do Talianska Carlovi Ancelottimu," nezabudol si Heynckes pri mikrofóne televíznej stanice Sky spomenúť na svojho predchodcu krátko po spečatení majstrovského titulu.

"Aj keď to bolo len sedem zápasov, je tiež nemecký šampión. Myslím si, že je to nielen skvelý tréner, ale aj skvelý človek," doplnil niekdajší kormidelník Eintrachtu Frankfurt, CD Tenerife či Realu Madrid.

Tréner Jupp Heynckes prišiel do Mníchova v októbri. (zdroj: SITA/AP)

Skúsený 72-ročný Heynckes (9. mája bude mať 73 rokov, pozn.) sa stal najstarším trénerom, aký kedy vyhral nemeckú I. bundesligu.

Iba druhýkrát v histórii súťaže a premiérovo po 24 rokoch sa stalo, že v súťaži triumfovalo mužstvo, v ktorom došlo v priebehu sezóne k trénerskej výmene.

Heynckes však už pred októbrovým príchodom avizoval, že jeho výpomoc je dočasná a v Allianz Arene nebude po sezóne pokračovať. Jeho rozhodnutie nedokázal zvrátiť ani prezident Bayernu Uli Hoeness.

Robben: V bundeslige nemáte nič zadarmo

"Nikdy som sa nechcel vrátiť, ale nastala situácia, ktorá si to vyžadovala. Tento úspech je úspechom všetkých, predovšetkým hráčov. Oni sú hlavní protagonisti, odviedli výbornú prácu.

“ Zvonku to možno vyzerá tak, že Bayern musí byť vždy šampión, ale museli sme si to uhrať sami. V bundeslige nemáte nič zadarmo. Tím si zaslúži veľký kompliment. „ Arjen Robben, holandský krídelník Bayernu

Byť nemeckými šampiónmi je veľká vec," skonštatoval bývalý vynikajúci útočník.

Je to preňho štvrtý nemecký titul v trénerskej kariére. Rovnako štyrikrát sa tešil z bundesligovej trofeje aj ako hráč Borussie Mönchengladbach v 70. rokoch minulého storočia.

"Je to krásne. V Augsburgu sme podali koncentrovaný výkon, aj po prestávke. Zvonku to možno vyzerá tak, že Bayern musí byť vždy šampión, ale museli sme si to uhrať sami. V bundeslige nemáte nič zadarmo.

Tím si zaslúži veľký kompliment. Tešíme sa, ale zároveň musíme myslieť na povinnosti, ktoré nás ešte čakajú," vyhlásil holandský krídelník Bayernu Arjen Robben.