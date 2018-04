Chára asistoval pri výhre Bostonu, Chicago nestačilo na Winnipeg

Pozrite si sumár výsledkov zápasov NHL z noci na nedeľu.

8. apr 2018 o 6:01 (aktualizované 8. apr 2018 o 8:34) SME.sk, TASR a SITA

NEW YORK. Slovenský kapitán hokejistov Bostonu Bruins Zdeno Chára prispel k jednoznačnému triumfu svojho tímu na domácom ľade nad Ottawou Senators 5:2 v sobotňajšom stretnutí severoamerickej NHL.

Veterán z Trenčína prihral na štvrtý gól Bostonu Noelovi Acciarimu necelé dve minúty pred záverečnou sirénou. Bola to preňho 17. asistencia a 24. bod v tomto ročníku.

video //www.youtube.com/embed/n_iKezTbMjI

Boston môže ovládnuť Východnú konferenciu

Chára odohral vyše 25 a pol minúty a prezentoval sa tromi strelami na bránku hostí. V drese Bruins skórovali aj David Pastrňák, Tommy Wingels, Danton Heinen a do prázdnej bránky i David Backes.

Zoznam účastníkov play off: Západná konferencia (8): Nashville - víťaz základnej časti NHL aj konferencie, resp. Centrálnej divízie, Minnesota, Winnipeg /DAŇO/, Vegas /TATAR/, San Jose, Los Angeles, Anaheim, Colorado Zoznam účastníkov play off: Tampa Bay /BUDAJ/, Boston /CHÁRA, CEHLÁRIK/, Toronto /MARINČIN/, Washington, Pittsburgh, Columbus, New Jersey, Philadelphia

Ottawe chýbali viaceré opory na čele s kapitánom Erikom Karlssonom či slovenským útočníkom Mariánom Gáboríkom, pre ktorých sa sezóna skončila predčasne.

V bránke Senators absolvoval tretí zápas v zámorskej profilige, prvý od marca 2013, gólman Daniel Taylor a pripísal si 30 úspešných zákrokov. Oba góly hostí strelil Ryan Dzingel.

Bruins vďaka triumfu stále živia nádej na víťazstvo v Atlantickej divízii i Východnej konferencii, od Tampy Bay na čele ich delí jediný bod a pred sebou majú ešte jeden zápas, Lightning sa už v základnej časti 2017/2018 nepredstavia.

Tampa vo svojom poslednom zápase v sobotu podľahla domácemu mužstvu Carolina Hurricanes 2:3 po predĺžení.

"Na začiatku som neuvažoval o tom, že by sme mohli byť takto vysoko. Teraz sa nám to však poradilo. Našli sme si dobrý štýl hry a postúpili sme do play-off, čo bol náš cieľ.

Tampa i Toronto hrajú od začiatku dobre, takže to bol tuhý boj. Teraz sme tu a chlapci si zaslúžia pochvalu. Veľmi sme sa snažili a nie je náhoda, že sme sa umiestnili tak vysoko," povedal podľa nhl.com tréner Bostonu Bruce Cassidy.

Vegas dostalo sedem gólov

Richard Pánik odohral viac ako 20 a pol minúty, ale nebodoval a hráči Arizony Coyotes prehrali pred vlastnými fanúšikmi s Anaheimom Ducks 0:3.

Brankár víťazného tímu Ryan Miller si pripísal pri štvrtom shutoute v sezóne 31 zákrokov. Bol to preňho už 370. triumf v súťaži.

V historickom poradí sa tak 37-ročný Američan dostal na 18. miesto pred Toma Barrossa. Anaheim sa víťazstvom posunul na druhú pozíciu v Pacifickej divízii.

Na prvom mieste tejto divízie je mužstvo Vegas Golden Knights, hráči nováčika NHL v sobotu utŕžili výprask od domáceho tímu Calgary Flames 1:7.

Slovenský krídelník Tomáš Tatar absolvoval za hostí necelých 13 min a nazbieral až štyri mínusové body. Štyri góly Calgary strelil center elitného útoku Mark Jankowski.

Kompletná šestnáska tímov

Účasť v play-off si vybojovali Philadelphia Flyers a Colorado Avalanche. Flyers triumfovali nad New Yorkom Rangers jednoznačne 5:0, Avalanche zdolali St. Louis Blues 5:2.

"Iba sme si hrali svoju hru a toto z toho vzišlo. Je to tímový úspech. Nemyslím si, že som už niekedy hral v mužstve s takouto chémiou. Bez ohľadu na to, či by sme postúpili by som bol hrdý na tento tím.

Je to pre nás veľký úspech po náročnej sezóne vlani. Ešte sme neskončili," vyhlásil kapitán Colorada Gabriel Landeskog, ktorý strelil gól a pridal dve asistencie.

Po sobote je tak známa kompletná šestnástka tímov, ktoré sa predstavia v vyraďovacích bojoch o Stanleyho pohár.

Poslednou otázkou zostáva, na ktorej pozícií sa umiestni Boston, ktorý zápasom s Floridou uzavrie základnú časť sezóny.

NHL 2017/2018 - výsledky:

Philadelphia Flyers - New York Rangers 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

Góly: 7. Provorov (Couturier, J. Voráček), 33. Giroux (Couturier, Gostisbehere), 38. M. Raffl (Gudas, Manning), 38. Giroux (M. Raffl), 51. Giroux (Sanheim)

video //www.youtube.com/embed/sHpKr43-AlM

Boston Bruins - Ottawa Senators 5:2 (0:1, 3:0, 2:1)

Góly: 29. Pastrňák (Bergeron, Krug), 29. Wingels, 38. Heinen (B. Gionta, McQuaid), 59. Acciari (Schaller, CHÁRA), 60. Backes (Heinen) - 13. Dzingel (Duchene, White), 48. Dzingel (White, Wolanin)

Slovenský hokejista Zdeno Chára (Boston) odohral 25:32 min., pripísal si jednu asistenciu a trikrát ohrozil bránku súpera.

Carolina Hurricanes - Tampa Bay Lightning 3:2 po predĺžení (2:0, 0:1, 0:1, - 1:0)

Góly: 1. J. Staal (J. Williams, Di Giuseppe), 18. J. Williams (Di Giuseppe, Hanifin), 61. E. Lindholm (T. Teräväinen, H. Fleury) - 24. Callahan (Hedman, Kunitz), 52. Palát (J. T. Miller, T. Johnson)

Detroit Red Wings - New York Islanders 3:4 po predĺžení (1:0, 1:1, 1:2, - 0:1)

Góly: 12. Zetterberg (Nyquist), 32. Abdelkader (Zetterberg, Kronwall), 45. D. Larkin (Mantha, Ouellet) - 24. Ladd (Clutterbuck, Hickey), 47. A. Lee (Barzal, Pelech), 60. Pulock (Barzal), 64. Tavares (Pulock)

video //www.youtube.com/embed/tan5cREIy-A

Florida Panthers - Buffalo Sabres 4:3 (3:0, 0:0, 1:3)

Góly: 4. Huberdeau (Trocheck, Ekblad), 11. Sceviour (Vatrano), 14. Bjugstad (Dadonov, McCann), 59. Trocheck (Sceviour, McCann) - 56. Pominville (Rodrigues, Mittelstadt), 56. S. Reinhart (Guhle), 60. R. O'Reilly

Toronto Maple Leafs - Montreal Canadiens 4:2 (1:0, 0:0, 3:1)

Góly: 19. Matthews (W. Nylander, Gardiner), 41. Hyman (Matthews, Gardiner), 58. Kadri (Bozak, Rielly), 60. Marleau - 37. Carr (McCarron, Rychel), 60. Reilly (Gallagher, Drouin)

Washington Capitals - New Jersey Devils 5:3 (2:1, 1:1, 2:1)

Góly: 3. Ovečkin (Kuznecov, T. Wilson), 20. Bäckström (Connolly, Carlson), 24. Kempný (Gersich, Stephenson), 46. Ovečkin, 52. Burakovsky (Kempný, Bäckström) - 9. Hischier (Maroon, Severson), 40. Wood (Maroon, Zacha), 43. Maroon (Zacha, Wood)

Winnipeg Jets - Chicago Blackhawks 4:1 (1:0, 3:1, 0:0)

Góly: 16. Byfuglien (Wheeler, Laine), 21. Connor, 24. Copp (Lowry, B. Tanev), 27. Copp (Armia) - 30. Seabrook (P. Kane, C. Murphy)

video //www.youtube.com/embed/dZjgYDPES14

Nashville Predators - Columbus Blue Jackets 4:2 (3:0, 0:1, 1:1)

Góly: 8. Watson (Fisher), 12. F. Forsberg (Hartnell, Johansen), 20. F. Forsberg (C. Smith, Turris), 60. F. Forsberg - 28. J. Anderson (Letestu), 48. Dubinsky (Hännikäinen, Harrington)

Arizona Coyotes - Anaheim Ducks 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Góly: 11. Henrique (Rakell, Perry), 37. Rakell (Getzlaf, Manson), 60. H. Lindholm (Henrique)

Slovenský útočník Richard Pánik (Arizona) odohral 20:38 min, bránku súpera ohrozil dvakrát, zablokoval jednu strelu súpera a pripísal si štyri bodyčeky.

Colorado Avalanche - St. Louis Blues 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)

Góly: 20. Girard (Comeau, Söderberg), 27. Barrie (Rantanen, Landeskog), 37. MacKinnon (Landeskog), 57. Landeskog (MacKinnon), 60. Nieto (Söderberg) - 33. Schwartz (Pietrangelo, B. Schenn), 60. B. Schenn (Schwartz, Berglund)

Calgary Flames - Vegas Golden Knights 7:1 (3:0, 3:1, 1:0)

Góly: 5. J. Gaudreau (Ferland), 5. Jankowski (J. Gaudreau, Mi. Stone), 8. Jankowski (N. Shore, Brouwer), 31. Hathaway (Stajan, Lazar), 33. Foo (Backlund, Bartkowski), 39. Jankowski, 42. Jankowski (Brouwer, N. Shore) - 21. Eakin

Slovenský útočník Tomáš Tatar (Vegas) strávil na ľade 12:57 min, dvakrát ohrozil bránku súera a pripísal si štyri mínusové body.

Edmonton Oilers - Vancouver Canucks 3:2 po samostatných nájazdoch (1:1, 1:1, 0:0, - 0:0, 3:2)

Góly: 14. Draisaitl (McDavid, Nugent-Hopkins), 35. Nugent-Hopkins (McDavid, Nurse), rozhod. sam. nájazd premenil Draisaitl - 18. J. Jokinen (Leipsic, Del Zotto), 32. Motte (Del Zotto, B. Sutter)

Los Angeles King - Dallas Stars 2:4 (0:4, 2:0,0:0)

Góly: 24. A. Martinez (Clifford, J. Carter), 33. A. Martinez (Amadio, Toffoli) - 7. D. Shore, 9. Jamie Benn (Lindell), 12. Jamie Benn, 14. Jamie Benn (A. Radulov, J. Klingberg)

San Jose Sharks - Minnesota Wild 3:6 (2:2, 0:3, 1:1)

Góly: 16. Burns (Sörensen, J. Ward), 17. Pavelski (Bödker), 59. Meier (DeMelo, Burns) - 11. Brodin (Coyle, Ennis), 15. Cullen (Ennis, Belpedio), 32. Mikael Granlund (Greenway, Seeler), 32. Zucker (Niederreiter, Dumba), 36. Zucker (Niederreiter, Belpedio), 60. E. Staal