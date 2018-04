Manchester United v mestskom derby otočil zápas, Pogba strelil dva góly

Manchester City prvýkrát od októbra 2008 prehral zápas, v ktorom viedol o dva góly.

8. apr 2018 o 11:06 SITA

MANCHESTER. Futbalisti anglického Manchestru City za sebou majú výsledkovo najhorší týždeň v aktuálnom ročníku.

Zverenci Pepa Guardiolu po prvý raz v tejto sezóne prehrali dvakrát v sérii - v stredu si neúspechom na pôde FC Liverpool (0:3) v prvom zápase štvrťfinále Ligy majstrov poriadne privreli semifinálové brány.

Dvojgólový Pogba

V sobotu v domácom prostredí prípadným triumfom nad svojím mestským rivalom United mohli spečatiť zisk ligového titulu, no prehrali 2:3 z priebežného náskoku 2:0.

O titul v Premier League sa po novom bude bojovať minimálne do nedele 15. apríla, zrejme však ešte dlhšie.

City do mestského derby, ktoré zároveň bolo súbojom prvých dvoch tímov tabuľky, vstúpili aktívne a dominantne a po polhodine hry viedli o dva góly.

Najskôr Vincent Kompany v 25. min presnou hlavičkou zblízka otvoril skóre, o päť minút si v šestnástke šikovne prevzal loptu Ilkay Gündogan a krížnou strelou zvýšil náskok domácich.

Ten mohol zveľadiť Raheem Sterling, no pohrdol viacerými príležitosťami. Trest prišiel po zmene strán: v 53. aj 55. min skóroval Paul Pogba - zblízka nohou i hlavou - a v 69. min sa o obrat postaral obranca Chris Smalling.

Domáci si v závere pýtali pokutový kop po zákroku na Sergia Agüera, trafili do žrde, no manko nezmazali a Etihad Stadium sa s výnimkou klbka Manche ponoril do smútku.

Mourinho: Nechcel som prehrať s City

ManCity prvýkrát od októbra 2008 prehral zápas, v ktorom viedol o dva góly - vtedy doma v Premier League podľahol 2:3 Liverpoolu.

"V prvom polčase sme urobili všetko, no následne počas pätnástich minút sme inkasovali. Stalo sa, ideme ďalej. Hrali sme oduševnene a utvorili sme si mnoho príležitostí," skonštatoval španielsky tréner Guardiola, citoval ho portál britskej BBC.

Obrat odštartoval dvoma gólmi v priebehu 97 sekúnd francúzsky reprezentant Pogba:

"Nechcel som prehrať s City. Ak by zvíťazili, boli by majstri, pre všetkých našich fanúšikov by to bolo ako smrť. Prehrať a vidieť ich oslavovať, to som nemohol dopustiť."

"Myslím si, že sme trochu lepší, než si ľudia myslia. Hráči sú o niečo lepší, než si ľudia myslia, a ja som o niečo lepší, než si myslia. Zaslúžili by sme si trochu viac rešpektu," vyhlásil tréner United José Mourinho.

"Samozrejme, City sú trochu sklamaní, lebo chceli dosiahnuť na titul teraz, no ja im chcem k nemu pogratulovať, pretože sú na ceste získať ho a zaslúžene."

Víťazný gól strelil Smalling

Strelec víťazného gólu Smalling doplnil: "Tréner počas polčasovej prestávky nemusel v šatni veľa rozprávať; vedeli sme, že to bol z našej strany biedny výkon.

Chris Smalling (vľavo) strelil víťazný gól United. (zdroj: SITA/AP)

Povedal, že predsa nechceme byť klauni, ktorí sa budú pozerať na to, ako oni spečatia zisk titulu. Počas celej sezóny doma boli fantastickí, no my sme sa vrátili do stretnutia a zvíťazili sme."

ManCity šesť kôl má pred koncom 84 bodov, ManUtd (71 b.) o 13 bodov menej.

O majstrovi môže byť rozhodnuté počas nasledujúceho víkendu, potrebný scenár však zahŕňa veľké prekvapenie - City v sobotu musia triumfovať na pôde Tottenhamu Hotspur (20.45 h) a United v nedeľu doma podľahnúť poslednému tímu poradia West Bromwichu Albion (17.00 h).