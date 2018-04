V zápase Kližan – Džumhur sme hrali dvaja proti jednému, tvrdí slovenský kapitán

Slovenskí tenisti budú bojovať o záchranu v prvej skupine euro-africkej zóny.

8. apr 2018 o 16:27 Ondrej Gajdoš

Keď sa vlani na jeseň stal novým kapitánom daviscupového tímu DOMINIKOVI HRBATÉMU (40 r.) sa splnil sen. Nahradil dlhoročného šéfa tímu Miloslava Mečířa. Dal si za cieľ návrat Slovenska do svetovej skupiny, no po prehre v premiére s Bosnou a Hercegovinou 2:3 ho čaká len zápas o záchranu v „druhej lige“.

Po štvrtkovom žrebe ste naznačili cestu k trom bodom: dva razy zdolať dvojku súpera Mirzu Bašiča a treba vyhrať aj štvorhru. Kde zlyhali vaše plány?

„Najviac ma mrzí prehra vo štvorhre za stavu 1:1. Rátal som, že to bude vyrovnanejší súboj. Dvojica Zelenay – Martin začala nervózne, hráči boli akísi stuhnutí. Po ich pomalom rozbehu využili súperi šancu a naši chlapci sa už nedostali do zápasu.

V rozhodujúcej dvojhre si Jozef Kovalík dobre rozohral duel s Bašičom, no nakoniec rozhodli jedna – dve loptičky. Bolo mi ľúto našich tenistov. V Davis Cupe som hral šestnásť rokov, ale také ticho v kabíne ako teraz po poslednom stretnutí som ešte nezažil.“

Podobne ako pred dvoma rokmi v Poľsku zabral iba Martin Kližan v singloch a nikto sa k nemu nepridal. Má tento tím na postup do svetovej skupiny?

„Má, len sa musia skĺbiť všetky dobré veci dohromady. Poznám to z vlastnej skúsenosti. Tiež nám dlho nevychádzalo, aby sme prerazili vo svetovej skupine, ale v roku 2005 zapasovalo všetko do seba a dostali sme sa až do finále. Treba to skúšať znova a znova.“

Ktorí hráči by sa mohli pridať ku Kližanovi?