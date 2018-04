Saganova odpoveď kritikom: Najlepšia obrana je útok

Slovenský cyklista vyhral Paríž - Roubaix 2018.

8. apr 2018 o 18:38 Miloslav Šebela

ROUBAIX, BRATISLAVA. „Sme tu pre to, aby sme zvíťazili. Urobili sme pre to veľa práce. Ako to bude prebiehať? Peter sa udrží spolu s favoritmi do záveru, potom na úseku Carrefour de l'Arbre ujde a vyhrá,“ hovoril sebavedome Marcus Burghardt ako bude prebiehať klasika Paríž – Roubaix.

Hovoril to s absolútnou istotou, hoci predchádzajúce preteky v tejto sezóne nenasvedčovali tomu, že by je práve v nedeľu mohli preteky takto prebiehať.

Sagan dostal žulovú kocku

Saganov kolega z tímu Bora-Hansgrohe sa mýlil. Ale skutočne len mierne. Sagan ušiel súperom oveľa skôr, ako predpovedal Burghardt. Majster sveta však skutočne vyhral súťaž, o ktorej sa hovorí, že je kráľovnou všetkých klasík.

Po 55-kilometrovom úniku zvíťazil v šprinte proti Silianovi Dillierovi.

Pre Sagana je to víťazstvo na druhej klasike, ktorá patrí medzi monumenty. V roku 2016 vyhral Okolo Flámska. Do zbierky trofejí, ktoré má, pribudla jedna z najťažších – kocka z bretónskej žuly.

Rovnaká, aké museli všetci cyklisti zdolať na kamenných cestách - pavé.