Ohlasy osobností: Vyhrať Paríž-Roubaix je ako zdolať Mount Everest

Ohlasy osobností slovenskej cyklistiky na víťazstvo Petra Sagana na Paríž-Roubaix.

8. apr 2018

Peter Privara (bývalý československý reprezentant v cyklistike, prezident SZC): "Šieste miesto z Okolo Flámska je krásne, ale víťazstvo na Paríž-Roubaix je niečo neuveriteľné. To posúva Peťa Sagana opäť vyššie v cyklistickej hierarchii. Kto má klobúk, mal by ho dať dolu.

Neprajníci zasa budú mať zasa o čom hovoriť, o niečo sa opäť zvýši rešpekt u súperov. Ak by už Peter nič nevyhral v tomto roku, táto klasika je nad všetko. Osobne si však myslím, že v tomto roku ešte na jednej klasike zvíťazí. Dúfam, že takýchto zážitkov ako dnes budeme mať s Peťom ešte veľa."

Anton Novosad (niekdajší československý reprezentant v cyklistike): "Musím sa priznať, že som mal trochu obavy, keď Peter nastúpil už 50 kilometrov pred cieľom a rozhodol sa vziať vývoj pretekov do svojich rúk. Bol to síce riskantný ťah, ale ukázalo sa, že rozhodujúci. Dobre si rozložil sily.

Predpokladal som, že preteky sa budú lámať neskôr, no dobre bolo, že čelo pelotónu, čiže skupina jazdcov, ktorá ho prenasledovala, sa rozbila na menšie skupiny. To Peťovi vyhovovalo. Všetko mu hralo do karát. Čakal som, že v závere bude o prvenstvo bojovať šesť až desať jazdcov. Nestalo sa.

Peter síce trochu hral divadlo pre divákov na velodróme v Roubaix, ale urobil to perfektne. Jeho nástup do záverečného špurtu bol impozantný.

Klobúk dolu pred Peťom, urobil fantastický výsledok. Opäť dokázal, že momentálne je svetová špička. Je to veľké víťazstvo. Zvíťaziť na takomto monumente je naozaj obdivuhodné."

Kamil Haťapka (bývalý reprezentačný tréner československých cestných cyklistov, jeden zo zakladateľov pretekov Okolo Slovenska): " To, čo dosiahol na týchto pretekoch Peter Sagan, je heroický výkon a výsledok. Fantastický úspech. Rozhodnúť sa ísť do úniku 54 kilometrov pred cieľom je dôkaz toho, že si veľmi veril.

Skutočne klobúk dolu pred ním. Je obdivuhodné, že dokáže vyhrať takéto ťažké preteky bez extra podpory svojho tímu. Aj na Paríž - Roubaix sa potvrdilo, že jeho kolegovia z tímu mu dokážu pomôcť maximálne po 50. kilometer. Na viac jednoducho nemajú.

Nedokážu ho potiahnuť pol kilometra pred cieľom, nevedia mu pripraviť špurt. Všetko si to musí oddrieť sám. A on to dokáže. Teraz s ním výborne spolupracoval Švajčiar v úniku. Páčilo sa mi, ako išli spolu. Aj on si to druhé miesto zaslúžil. Ale Sagan je iba jeden.

Preto buďme radi, že taký fenomenálny cyklista je Slovák, že nám robí vo svete takú reklamu. Aj keď cyklistika je dnes už kolektívny šport, Sagan sa presadzuje v špurtoch ako jednotlivec. To je vec, ktorú dokáže málokto.

Veľmi som mu toto víťazstvo na Paríž - Roubaix želal. Zaslúžil si ho. Za to všetko, čo pre slovenskú cyklistiku a pre slovenský šport robí. Sagan je cyklista, ktorý sa rodí možno iba raz za sto rokov. Buďme radi, že sa narodil práve na Slovensku."

Milan Dvorščík (vicemajster sveta v cyklistike 1994 v amatérskom pelotóne, medzinárodný rozhodca UCI): "Vyhrať Paríž-Roubaix je ako zdolanie Mount Everestu v cyklistike. Petrovi sa to právom podarilo po skvelom výkone. Variantov, ako sa môžu vyvíjať preteky 50 km pred cieľom je veľmi veľa.

Je však lepšie byť vpredu v menšej skupinke ako vzadu s riskovať pád na zlých cestách pri stíhaní. Pre Petra bola výhoda, že bol v závere vpredu s Dillierom. Pre Švajčiara bolo aj druhé miesto fantastický úspech na monumente a teoreticky stále mohol aj vyhrať.

Peter má nejaké skúsenosti s dráhou, ale nemyslím si, že ten dojazd na velodróme bol špecifický faktor v závere. Skôr som mal trochu obavu, či sa ich náskok nezníži pod polminúty, potom by Peter musel ťahať a Dillier mohol zostať v háku v závetrí.

Mohol by ho potom skôr prekvapiť z druhého miesta, lebo ten čo ťahá, by bol viac vyšťavený. Keď aj skupina prenasledovateľov stiahla náskok Sagana s Dillierom na 45 sekúnd, bolo vidieť, že idú na doraz, zatiaľ čo dvojica vpredu na maximum ešte nešla.

Aspoň tak som to videl zo svojho pohľadu. To bola veľká výhoda dvojice v úniku."