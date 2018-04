Chárov Boston prehral s Floridou, v play off narazí na Toronto

Boston mal možnosť vyhrať divíziu.

9. apr 2018 o 6:12 (aktualizované 9. apr 2018 o 6:14) TASR

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



NEW YORK. Hokejisti Bostonu vedení kapitánom Zdenom Chárom prehrali v záverečnom zápase základnej časti NHL 2017/2018 na domácom ľade s Floridou 2:4 a v tabuľke Atlantickej divízie obsadili konečné druhé miesto o bod za víťazom Tampou Bay.

V 1. kole play off sa tak stretnú s tretím Torontom, Lightning čaká konfrontácia s držiteľom druhej voľnej karty New Jersey.

Boston mal v noci na pondelok možnosť v prípade víťazstva nad Panthers preskočiť Tampu a vyhrať divíziu, respektíve celú Východnú konferenciu.

Dvojice 1. kola play off: Západná konferencia: Nashville - Colorado Vegas - Los Angeles Winnipeg - Minnesota Anaheim - San Jose Východná konferencia: Tampa Bay - New Jersey Washington - Columbus Boston - Toronto, Pittsburgh - Philadelphia

Florida, ktorá už v sobotu prišla o šancu na účasť vo vyraďovačke, však plány domácim prekazila. Už od 2. minúty viedla po premiérovom profiligovom góle Henrika Borgströma a Bruins potom celý čas stratu len doťahovali.

David Pastrňák znížil v 50. minúte na 2:3, no potom hostia vystriedali brankárov a veterán Roberto Luongo už neinkasoval.

Záverečnú bodku dal zápasu Rus Jevgenij Dadonov, ktorý upravil v 59. minúte na konečných 4:2.

"Dúfali sme, že možnosť vyhrať divíziu nás vyburcuje k maximálnemu výkonu. Vypli sme sa k nemu v tretej tretine, no potrebovali sme tak hrať už od začiatku," povedal pre zámorské médiá útočník David Backes, ktorý strelil prvý gól Bostonu.

"Nezaslúžili sme si vyhrať, taká je realita. Myslím si, že sme to nezvládli psychicky, od úvodného buly nám chýbala iskra," poznamenal domáci brankár Tuukka Rask.

Chára odohral 20:52 min, slovenský obranca si pripísal aj jeden strelecký pokus, dva bodyčeky a dve trestné minúty.

Panthers skončili vo Východnej konferenciii so ziskom 96 bodov na deviatom mieste, k postupu im napokon chýbal iba bod. Na porovnanie - v Západnej konferencii by im táto bodová zbierka stačila na účasť v play off.

Výsledok NHL:

Boston - Florida 2:4

Góly: 9. Backes (Miller, Krejčí), 50. Pastrňák (Bergeron, Donato) - 2. Borgström (Vatrano), 17. Vatrano (McCann, McGinn), 34. Mamin (Malgin, Yandle), 59. Dadonov (McCann). Brankári: Rask - Reimer (52. Luongo), strely na bránku: 43:26, 17.565 divákov.