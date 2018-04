Nevynechal ani jeden zápas. McDavid sa opäť stal najproduktívnejším hráčom základnej časti NHL

Najproduktívnejším Slovákom je Richard Pánik.

9. apr 2018 o 7:09 (aktualizované 9. apr 2018 o 7:14) SITA

NEW YORK. Connorovi McDavidovi patrí Trofej Arta Rossa určená najproduktívnejšiemu hokejistovi základnej časti NHL.

Dvadsaťjedenročný útočník nazbieral v ročníku 2017/2018 spolu 108 kanadských bodov za 41 gólov a 67 asistencií, keď nevynechal ani jeden z 82 zápasov Edmontonu.

Kanadské bodovanie ovládol McDavid druhýkrát v kariére, premiérovo pred rokom. Obhájil tak zisk spomenutej Trofeje Arta Rossa.

Najlepším strelcom je Ovečkin

Najlepším strelcom súťaže, ktorému prináleží Trofej Mauricea Richarda, sa stal so 49 gólmi ruský kanonier Washingtonu Alexander Ovečkin.

Najlepší strelci: 1. Alexander Ovečkin (Washington) 49 gólov 2. Patrik Laine (Winnipeg) 44 3. William Karlsson (Vegas) 43 ... 109. Tomáš Tatar (Detroit/Vegas) a ďalších 9 hráčov - všetci po 20

Podarilo sa mu to už siedmykrát v kariére. Najproduktívnejší Slovák je Richard Pánik z Arizony s 35 bodmi len bod pred Tomášom Tatarom z Vegas.

Brankársku trofej Williama M. Jenningsa získal tentoraz Jonathan Quick z Los Angeles Kings. Cena je určená pre brankárov mužstva s najnižším počtom inkasovaných gólov, ktorí odohrajú v sezóne aspoň 25 zápasov.

Quick odchytal 64 duelov, náhradníkov do bránky často nepustil, preto získal cenu sám. Aj v sezóne 2013/2014 bol v tomto ukazovateli najlepší, trofej teda získal druhýkrát v kariére.

Najproduktívnejším Slovákom je Pánik

V súboji o najproduktívnejšieho slovenského hokejistu po základnej časti severoamerickej NHL 2017/2018 napokon uspel útočník Richard Pánik z Arizony o jediný bod pred ofenzívnym hráčom Vegas Tomášom Tatarom.

Pánik, ktorý odštartoval ročník v Chicagu, získal v 72 zápasoch 35 bodov za 14 gólov a 21 asistencií. Tatar začal sezónu v Detroite a absolvoval o desať stretnutí viac, no nazbieral v nich o bod menej (20+14).

Kapitán Bostonu Bruins Zdeno Chára skončil v hodnotení produktivity Slovákov s 24 bodmi na treťom mieste.

Nasledujú Marián Gáborík, Tomáš Jurčo, Andrej Sekera, Marko Daňo a Peter Cehlárik. Trio Christián Jaroš, Martin Marinčin a Marek Hrivík nebodovalo.

V súťažnom ročníku 2017/2018 si zahralo 11 slovenských hokejistov - korčuliarov. Štvorica Cehlárik, Jaroš, Marinčin a Hrivík absolvovala dovedna iba 13 zápasov.

Do aktuálnej sezóny NHL vstúpili aj dvaja slovenskí brankári - Jaroslav Halák odchytal 54 stretnutí za New York Islanders, 20 bolo víťazných s priemernou úspešnosťou 90,8%. Peter Budaj naskočil do ôsmich duelov v bránke Tampy Bay Lightning, pripísal si 3 víťazstvá.

Kanadské bodovanie NHL

/konečný stav k 9. aprílu (za menom hráča a klubom je počet odohraných zápasov, gólov, asistencií a bodov; zdroj: nhl.com)/