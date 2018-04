Nashville získal Prezidentskú trofej, najslabším tímom sa stalo Buffalo

Vo východnej vetve boli najúspešnejší hráči tímu Tampa Bay Lightning.

NEW YORK. Hráči tímu Nashville Predators získali v zámorskej hokejovej NHL Prezidentskú trofej za prvenstvo v základnej časti.

Predators v 82 dueloch nazbierali 117 bodov. Nashville vstúpi do play off ako víťaz Západnej konferencie, vo východnej vetve boli najúspešnejší hráči tímu Tampa Bay Lightning so 113 bodmi.

Najmenej zo všetkých družstiev sa darilo Buffalu, ktoré získalo len 62 bodov a ako jediné z 31 družstiev nedosiahlo hranicu aspoň 200 strelených gólov (199).

Postup do play off

Do play off NHL o Stanleyho pohár postúpili po tri najvyššie umiestnené mužstvá z každej zo štyroch divízií.

Miestenku do play off získali v oboch konferenciách aj dva najlepšie tímy mimo elitného divízneho tria.

Všetky mužstvá absolvovali v základnej časti po 82 duelov, dlhodobá súťaž vyvrcholila v nedeľu 8. apríla 2018 súbojom Boston - Florida (2:4).

Počas záverečného víkendu sa hralo už len o dve miestenky do vyraďovacej časti, napokon ich získali Philadelphia a Colorado.

Čo s najslabšími?

Všetky kluby, ktoré sa nekvalifikovali do play off, majú šancu na výber z 1. miesta v júnovom drafte nováčikov. Keďže Buffalo skončilo v tabuľke celej profilige na poslednom mieste, možnosť na právo prvého výberu majú najvyššiu (18,5 percenta).

Zároveň ja jasné, že prinajhoršom budú Sabres vyberať zo štvrtej priečky. Šanca Ottawy na prvé miesto v drafte je 13,5 percenta, nasledujú Arizona (11,5), Montreal (9,5) a Detroit (8,5).

Draftová lotéria sa uskutoční 28. apríla.