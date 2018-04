Play off NHL sa začne v noci na štvrtok. Ktorí Slováci nastúpia?

Na štarte vyraďovačky by mohli do hry zasiahnuť štyria Slováci.

9. apr 2018 o 7:52 TASR

Peter Budaj (vľavo hore), Zdeno Chára (vpravo hore), Tomáš Tatar (vľavo dole) a Marko Daňo (vpravo) by reálne mohli zasiahnuť do vyraďovacích bojov.(Zdroj: SITA/AP, SME)

NEW YORK. Play off zámorskej hokejovej NHL 2017/2018 odštartuje v noci na štvrtok, keď sú na programe prvé tri zápasy. O deň neskôr sa rozbehne aj zvyšných päť sérií 1. kola.

Na štarte vyraďovačky by mohli do hry zasiahnuť štyria Slováci - Zdeno Chára (Boston), Tomáš Tatar (Vegas), Peter Budaj (Tampa Bay) a Marko Daňo (Winnipeg).

Dvojice 1. kola play off: Východná konferencia: Tampa Bay /BUDAJ/ - New Jersey Washington - Columbus Boston /CHÁRA, CEHLÁRIK/ - Toronto /MARINČIN/ Pittsburgh - Philadelphia Západná konferencia: Nashville - Colorado Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama

Vegas /TATAR/ - Los Angeles Winnipeg /DAŇO/ - Minnesota Anaheim - San Jose

Neskôr počas play off by teoreticky mohli dostať šancu aj ďalší slovenskí hokejisti, ktorí ale zatiaľ bojujú so svojimi klubmi vo farmárskej AHL (Martin Marinčin, Peter Cehlárik).

Winnipeg stále bez Daňa?

Boje o Stanleyho pohár odštartuje prvý súboj série medzi dvojnásobným obhajcom trofeje Pittsburghom Penguins a Philadelphiou Flyers.

V úvodnú noc sa predstaví aj Winnipeg Jets, ktorý privíta na svojom ľade Minnesotu Wild. Zatiaľ nie je známe, či sa v zostave Jets objaví aj Daňo, v závere základnej časti väčšinou sedel počas zápasov na tribúne ako zdravý náhradník.

Nováčik Vegas Golden Knights, ktorý pred uzávierkou výmen posilnil aj slovenský krídelník Tomáš Tatar, narazí ako víťaz Pacifickej divízie na Los Angeles Kings.

Chára proti Torontu, čo s Budajom?

V noci na piatok zasiahne do bojov Boston Bruins so Zdenom Chárom, ktorý sa stretne s Torontom Maple Leafs.

Najlepší tím Východnej konferencie Tampa Bay Lightning privíta doma New Jersey Devils, slovenský brankár v službách Tampy Peter Budaj mal na konci základnej časti až úlohu brankárskej trojky.

Ďalšie dvojice tvoria Washington Capitals - Columbus Blue Jackets, Nashville Predators - Colorado Avalanche a Anaheim Ducks - San Jose Sharks.