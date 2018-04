Peklo severu prinieslo Saganov triumf, no i smrť a zlomeniny

Paríž-Roubaix ovládol Peter Sagan.

9. apr 2018 o 9:22 Zoran Boškovič

Nie nadarmo sa Parížu-Roubaix hovorí aj Peklo severu. Žulové kamene sú pre cyklistov nebezpečné. Žiadne iné preteky v sezóne so sebou nenesú také riziko zranenia ako Roubaix.

Jedna z najcennejších monumentálnych klasík si každoročne vyžaduje absolútne fyzické vypätie jazdcov.

Aj tento rok bola okrem triumfálneho víťazstva Petra Sagana plná pádov, viac i menej vážnych, defektov, zlomenín i odrenín.

Jazda po dlažobných kockách nie je pre každého. Mnohí hovoria, že ešte po niekoľkých dňoch nedokážu udržať pohár v rukách. "Je to skutočná definícia pekla," povedal Talian Filippo Pozzato.

Pády, krvavé ruky aj chrbát

Videli sme niekoľko pádov a to i hromadných. Nevyhol sa ani tímu Sky a to dokonca dvojnásobne. Luke Rowe a Geraint Thomas sa ocitli v rôznych incidentoch a obom sa vyhli vážnejšie zranenia.

"Luke je v poriadku. Udrel sa do hlavy pri páde, no prešiel našimi testami na otras mozgu," povedal tímový doktor Neil Heron. Geraint Thomas si zranil bok, lakeť a rameno, no ide iba o povrchové zranenie.

Rowe potvrdil smolu z ostatného týždňa. Okolo Flámska nedokončil, diskvalifikovali ho pre nedovolenú jazdu na obrubníku.

Horšie na tom boli Ivan Garcia Cortina a Kristijan Koren z tímu Bahrain-Merida. Kvôli zraneniam museli odstúpiť a Paríž- Roubaix nedokončili.

V oboch prípadoch ide o povrchové zranenia, no tých na tvári a ruke sa podľa obrázkov len tak ľahko nezbavia.

Nór Alexander Kristoff (UAE Team Emirates), ktorého na minuloročných MS porazil v závere Peter Sagan, skončil na zemi po páde Tonyho Martina uprostred pelotónu.

"Išiel som rýchlosťou 60 kilometrov za hodinu, spadol som na chrbát a musel som niekoľko minút počkať, kým bolesť pominie. Bol som schopný pokračovať a preteky dokončiť, no tí najlepší už boli ďaleko," reagoval Kristoff.

Na twitteri po pretekoch ukázal chrbát. Celú ľavú polovicu má do krvi odretú.

Horšie skončil Matteo Trentin (Mitchelton-Scott), ktorý spadol sto kilometrov pred cieľom. Neskoršie vyšetrenia preukázali, že Talian si zlomil stavec.

"Budeme konzultovať s neurochirurgom, aby sme zistili, aký je najlepší postup," tvrdí tímový doktor Robbart van Linschoten.

Smrť mladého jazdca

Pretekom sa nevyhla ani najväčšia tragédia. Belgický jazdec tímu Verandas Willems-Crelan Michael Goolaerts spadol približne 148 kilometrov pred cieľom. Podľa prítomných len 23-ročný jazdec spadol sám.

Goolaerts mal zástavu srdca a priamo na trati ho resuscitovali. Následne ho helikoptérou previezli do nemocnice v Lille. Tam zomrel večer pred 23:00.

"S nepredstaviteľným smútkom musíme oznámiť, že náš jazdec Michael Goolaerts zomrel," píše sa v tímovom vyhlásení.

Mladý belgický cyklista zomrel "za prítomnosti svojich rodinných príslušníkov a milovaných, ku ktorým smerujú naše myšlienky".

Vo vyhlásení tím dodáva: "Pre túto chvíľu už nebudeme komunikovať žiadne ďalšie informácie. Blízkym chceme poskytnúť čas, aby sa vysporiadali s touto obrovskou stratou."