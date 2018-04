Ronaldov volej Realu nestačil. Atléticu pomohol senzačný Oblak

Atletico Madrid v lige neprehralo na trávniku Realu piatykrát po sebe.

9. apr 2018 o 9:18 SITA

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



MADRID. Nedeľňajšie madridské derby v rámci 31. kola najvyššej španielskej futbalovej súťaže medzi Realom a Atléticom sa skončilo nerozhodne 1:1. Derby nemalo v ligovej konfrontácii víťaza tretíkrát po sebe.

Väčšinu stretnutia na Štadióne Santiaga Bernabéua sa hralo na bránu gólmana hostí Jana Oblaka. Svedčí o tom aj pomer striel (30:9).

Slovinec chytal fantasticky a keď už bol prekonaný ako pri prvopolčasových strelách Marca Asensia a Marcela, pomohla mu konštrukcia bránky.

Zidane: Oblak bol senzačný

Skóre zaujímavého stretnutia otvoril v 53. min najlepší hráč sveta Cristiano Ronalda. Portugalčan si za obrancami počkal na center Garetha Bala a famóznym volejom pravačkou skóroval.

Rodák z Madeiry nebol v decembri ani v desiatke najlepších strelcov na európskych ihriskách, proti Atléticu však ako prvý hráč v popredných ligách v Európe dosiahol hranicu 40 súťažných gólov v tejto sezóne.

Prečítajte si tiež: Real remizoval v mestskom derby s Atleticom, opäť sa presadil Ronaldo

Ďalšie zásahy nepridal aj preto, že tréner Zinedine Zidane ho v 64. min stiahol z trávnika, aby ho šetril na stredajší odvetný duel štvrťfinále Ligy majstrov proti Juventusu Turín. Krátko predtým zariadil konečnú remízu Francúz Antoine Griezmann.

"Mám radosť z toho, aký výkon sme v zápase podali, ale zaslúžili sme si viac. Na konci sme mohli aj prehrať, ale v stretnutí sme mali mnoho šancí, ktoré sme nedokázali premeniť.

Je to škoda, že sme nezískali tri body. Oblak bol senzačný, ale nebudem ho ďalej hodnotiť, keďže to nie je môj zverenec," vyhlásil po stretnutí tréner Realu Zinedine Zidane.

"Odohrali sme dobrý duel, ale s remízou nie sme až takí spokojní. Boli sme lepší, no nevyužili sme príležitosti, a preto to takto dopadlo. Aj keď sme nevyhrali, mužstvo pôsobilo veľmi dobre a myslím si, že ideme správnym smerom," skonštatoval kapitán Realu Sergio Ramos.

Atlético si pred úhlavným rivalom udržalo v tabuľke 4-bodový náskok. So 68 bodmi figuruje na 2. pozícii. Medzi madridských sokov sa však po víťazstve nad Espanyolom (1:0) dostala Valencia (65), takže Real (64) je v tejto chvíli až štvrtý.

https://digisport.sk/wp-content/uploads/2017/10/digitalz_iframe_2.html?vimeo_video_id=263747881

Simeone: Real Madrid má najlepšiu jedenástku sveta

Atletico Madrid v lige neprehralo na trávniku Realu piatykrát po sebe. Niečo také sa ostatný raz podarilo Barcelone ešte v roku 1974.

"Real Madrid má najlepšiu jedenástku sveta, ak nie najlepší tím. Klub odvádza skvelú robotu, je vidieť, že je to súdržné mužstvo. Sú veľmi silní a podľa mňa lepší ako Paríž St. Germain, Manchester City a Barcelona," vyhlásil podľa webu football-espana.net tréner Atlética Diego Simeone.

Prečítajte si tiež: ONLINE: Real Madrid - Atletico Madrid (sledujte online na SME.sk)

"Mohli sme vyhrať, ale aj prehrať. Príležitosti sme mali my aj súper. Stále sme druhí a dúfam, že v posledných troch zápasoch budeme mať stále šancu na majstrovský titul. Som hrdý na úroveň, ktorú si náš tím drží v ostatnej dekáde.

Chcel by som vyzdvihnúť hráčov ako Cristiano Ronaldo, Gabi či Diego Godín. Zaslúžia si omnoho väčší rešpekt za to, čo robia. Moja budúcnosť? Zostávam v Atléticu," poznamenal 47-ročný rodák z Buenos Aires, ktorý na záver hodnotenia označil protivníka za najväčšieho favorita tohtosezónnej edície Ligy majstrov.

Jeho náprotivok Zidane sa však voči tomuto tvrdeniu ohradil. "Nemám rád takéto reči a nechcem to počuť. Jediné, čo nás zaujíma, je stredajšia odveta štvrťfinále s Juventusom.

Myslíme iba na tento duel, ostatné ma nezaujíma. Možno si celý svet myslí, že už to máme vyhraté, ale my takto nerozmýšľame. Ešte nie sme ani v semifinále. Buďte si istí, že v stredu si to budeme musieť ešte poriadne odtrpieť," skonštatoval Zidane.