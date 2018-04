Nórsky biatlonista Emil Hegle Svendsen ukončil kariéru

Budúcoročné majstrovstvá sveta vo švédskom Östersunde už preňho neboli dostatočná motivácia.

9. apr 2018 o 12:49 (aktualizované 9. apr 2018 o 12:55) TASR

TRONDHEIM. Nórsky biatlonista Emil Hegle Svendsen ukončil v pondelok aktívnu činnosť vo veku 32 rokov. V zbierke z vrcholných podujatí má osem olympijských medailí (4-3-1) a 21 medailí z majstrovstiev sveta (12-6-3).

Vo Svetovom pohári dosiahol 38 víťazstiev, jeden veľký glóbus za celkové prvenstvo (2009/2010) a štyri malé glóbusy.

Svendsen oznámil svoje rozhodnutie na tlačovej konferencii. "Bolo to ťažšie, než som očakával," citovala ho agentúra DPA.

Dodal, že budúcoročné majstrovstvá sveta vo švédskom Östersunde už preňho neboli dostatočná motivácia. V Pjongčangu 2018 sa zúčastnil na štvrtých ZOH, získal dve strieborné a jednu bronzovú medailu.

Na otváracom ceremoniáli bol vlajkonosič Nórska. Olympijským šampiónom sa stal dvakrát vo Vancouveri 2010 (vytrvalostné preteky, štafeta mužov) aj Soči 2014 (preteky s hromadným štartom, miešaná štafeta).

Tridsaťdvaročný "Super-Svendsen" napodobnil minulotýždňové rozhodnutie krajana a ďalšieho nesmierne úspešného biatlonistu Oleho Einara Björndalena, ktorý rovnako ukončil kariéru.

"Po olympijskej sezóne som potreboval nejaký čas, pretože iskra sa mi mohla vrátiť. Je to trocha smutné, ale som šťastný, lebo cítim, že som sa rozhodol správne. Teraz to je náročnejšie, ako som si myslel, v hlave to už však mám uzavreté. Uvažoval som o tom od Vianoc," povedal Nór so slzami v očiach pre televíziu NRK.

"Chcel by som sa špeciálne poďakovať Olemu Einarovi Björndalenovi, bol môj veľký vzor. Chcel by som naďalej mať motiváciu ako on, ale nemám. Naše pohnútky k ukončeniu kariéry boli odlišne," uviedol Svendsen.

"Súťažili sme mnoho rokov a teraz prišla veľká, hoci trocha smutná novinka. Bez motivácie nemáte šancu, ale Emil prežil fantastickú kariéru," zareagoval 44-ročný Björndalen.