Česká športovkyňa roka si návrat nevie predstaviť

Gabriela Koukalová vynechá aj nasledujúcu sezónu. "Neviem si predstaviť, že by som sa ešte mala vrátiť," vraví biatlonistka.

9. apr 2018 o 16:38 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Pre mnohých je to stále veľká záhada. Najlepšia česká športovkyňa za minulý rok Gabriela Koukalová nesúťaží.

Práve 28-ročná biatlonistka mala byť veľkou českou nádejou na februárových zimných olympijských hrách v Pjongčangu.

Na predchádzajúcich hrách v Soči vybojovala dve strieborné medaily a tretiu - bronzovú - by mala dostať po diskalifikácii Ruska v súťaži ženských štafiet.

Nemá chuť na návrat

Lenže počas uplynulej zimy vôbec nesúťažila. Údajne ju trápili bolesti lýtok, s ktorými si lekári ani fyzioterapeuti nedokázali poradiť. Koukalová vynechala celú sezónu.

V Česku verili, že sa z problémov časom vystrábi a k biatlonu sa vráti. V marci sa mala pretrvávajúcim bolestiam venovať so známym fyzioterapeutom Pavlom Kolářom.

Lenže miesto toho, aby sa vyliečila, oznámila česká hviezda, že s biatlonom v najbližšej dobe neráta. „Nemám chuť sa vracať späť,“ povedala pre český denník Sport.

„V tejto chvíli si vôbec neviem predstaviť, že by som sa ešte mala vrátiť, ale zároveň to nechcem uzatvárať. Človek nikdy nevie. Možno za rok - dva mi to opäť bude chýbať," doplnila.

Koukalová: Odložili ma ako vec

Koukalová je aj celkovou víťazkou Svetového poháru, dvojnásobnou majsterkou sveta. V pretekoch Svetového pohára vybojovala spolu 23 víťazstiev.

Nie je vylúčené, že ďalšie úspechy už nepridá. Návrat ku kariére by bol podľa šéftrénera českých biatlonistov Ondřeja Rybářa pre Koukalovú náročný.

“ Odvrátili sa odo mňa aj tí, o ktorých som si myslela, že im na mne záleží. Akoby som bola vec, ktorá keď prestala fungovať, tak ma odložili. „ Gabriela Koukalová, česká biatlonistka

„Jej problémy stále nie sú vyriešené a zatiaľ sa nezdalo, že by bola schopná sa vrátiť. Takže ma to vyhlásenie neprekvapilo,“ komentoval Rybář pre denník Sport. "Ak by sa vraj Koukalová chcela k biatlonu vrátiť po dvoch rokoch, tréning by ju bolel trojnásobne viac," dodal.

Biatlonistku však okrem bolestí trápia aj psychické problémy. Nedávno priznala, že ju trápia pocity úzkosti a cíti, že ju okolie prestalo podporovať, s čím sa celkom nedokáže vyrovnať.

„Odvrátili sa odo mňa aj tí, o ktorých som si myslela, že im na mne záleží. Akoby som bola vec, ktorá keď prestala fungovať, tak ma odložili,“ hovorila Koukalová pre magazín Glanc.

Koukalová momentálne pripravuje knihu, v ktorej prezradí o pôvode svojich problémov viac.