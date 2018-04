New Orleans sa v play off predstaví po dvoch rokoch, chýbať nebude ani San Antonio

Pozrite si výsledky zápasov NBA z noci na utorok.

10. apr 2018 o 7:47 SITA

Hráči New Orleans Pelicans sa predstavia v play off po dvoch sezónach.(Zdroj: SITA/AP)

NEW YORK. San Antonio, Oklahoma City a New Orleans zvíťazili v pondelkových stretnutiach basketbalovej NBA a zaistili si postup do play off v Západnej konferencii.

Na Západe zostáva v hre o vyraďovaciu časť posledné miesto, v priamom súboji oň sa v stredu stretnú Denver a Minnesota, oba tímy v pondelok uspeli.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Donovan: Polovica tímov dostane šancu v play off

Oklahoma City väčšinu zápasu v Miami zaostávala, v záverečnej štvrtine sa však Thunder prebrali a zvíťazili 115:93.

Poslednú 12-minútovku duelu ovládli suverénne 39:12. Russel Westbrook v kľúčovom zápase dosiahol 25. triple-double v tejto sezóne za 23 bodov, 13 asistencií a 18 doskokov.

Súboj na Floride je odrazom celého ročníka Oklahomy City - zlý začiatok a dobrý koniec.

"Máme dobré smerovanie a to chceme. Na ´tripe´ sme potrebovali zvíťaziť a podarilo sa nám to," povedal Paul George, ktorý nastrieľal 27 bodov.

"Polovica tímov dostane šancu v play off. Nikto to však nechce len tak, oveľa lepší pocit je zaslúžiť si to. Hráme dobre a chceme v tom pokračovať," uviedol tréner Thunder Billy Donovan.

Davis nastrieľal dvadsaťosem bodov

Texaské San Antonio nebude chýbať vo vyraďovacej časti 21-krát po sebe, zaistilo si ju vďaka domácemu triumfu nad Sacramentom 98:85.

Spurs ťahajú najdlhšiu sériu účastí v play off spomedzi všetkých tímov zo štyroch dominantných zámorských líg - NHL, MLB, NFL a NBA.

"Je to skvelé, pre tento moment sa hrá základná časť. Dosiahli sme to, na čo som sa tešil veľmi dlho," radoval sa Rudy Gay, s 18 bodmi najlepší strelec Spurs.

"Chvíľami sme sa cítili ako najhorší tím ligy, ale napokon sme dokázali postúpiť vďaka skúsenostiam a talentu," doplnil ho veterán Manu Ginóbili.

video //www.youtube.com/embed/sI3CVyBEwIc

New Orleans triumfoval na palubovke Los Angeles Clippers 113:100. Kľúčovým hráčom bol Anthony Davis, ktorý nastrieľal 28 bodov. Pelicans sa predstavia v play off po dvoch sezónach.

Vo Východnej konferencii je už dávnejšie známych osem účastníkov vyraďovacej časti: Toronto, Boston, Philadelphia, Cleveland, Indiana, Milwaukee, Miami a Washington.

NBA 2017/2018 - výsledky:

Detroit - Toronto 98:108 (32:32, 28:25, 20:28, 18:23)

Najviac bodov: Kennard 20, R. Jackson 16, I. Smith 15 - Valančiunas 25, DeRozan 16, Pöltl 12

Brooklyn - Chicago 114:105 (29:26, 33:29, 24:28, 28:22)

Najviac bodov: Crabbe 41 (8 trojok), Russell 21 (11 asistencií), Dinwiddie 20 - Kilpatrick 16, Payne 15, Portis 14

Miami - Oklahoma City 93:115 (27:21, 25:28, 29:27, 12:39)

Najviac bodov: Richardson 18, Whiteside 16, Winslow a T. Johnson po 12 - P. George 27 (5 trojok), Westbrook 23 (13 asistencií, 18 doskokov), J. Grant 17

video //www.youtube.com/embed/HWnylbKPbaY

New York - Cleveland 109:123 (25:26, 24:35, 28:29, 32:33)

Najviac bodov: Michael Beasley 20, Ntilikina a C. Lee po 17 - Love 27 (6 trojok), L. James 26 (11 asistencií), J.R. Smith a Clarkson po 16

Milwaukee - Orlando 102:86 (31:21, 14:21, 29:25, 28:19)

Najviac bodov: Muhammad 22, Bledsoe 20 (11 asistencií, 12 doskokov), Middleton 18 - Vučevič 17 (10 doskokov), Biyombo 14, Hezonja a A. Gordon po 12

Minnesota - Memphis 113:94 (20:26, 36:27, 27:22, 30:19)

Najviac bodov: Towns (18 doskokov) a Teague po 24, Butler 15 - McLemore 18, D. Brooks 15, Rabb a M. Brooks po 14

San Antonio - Sacramento 98:85 (17:25, 26:25, 17:16, 38:19)

Najviac bodov: Gay 18, Ginóbili 17, Aldridge (14 doskokov) a Mills po 15 - Cauley-Stein 25 (10 doskokov), Fox 21, Hield 17

Denver - Portland 88:82 (28:23, 14:26, 24:20, 22:13)

Najviac bodov: Barton 22, Jokič (11 asistencií, 20 doskokov), J. Murray a G. Harris po 12 - Lillard 25, Nurkič 20 (19 doskokov) McCollum 16

Los Angeles Clippers - New Orleans 100:113 (23:31, 26:28, 22:34, 29:20)

Najviac bodov: Thornwell 20, Harrell 15, Marjanovič 12 - A. Davis 28, Mirotič 24 (16 doskokov), E. Moore 19