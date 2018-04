Cibulková Slovenkám v Bielorusku nepomôže, rozhodol povrch

Už som začala s prípravou na antuke, preto by prechod na hard nedával žiaden zmysel, uviedla slovenská tenistka.

10. apr 2018 o 8:10 TASR

BRATISLAVA. Slovenské tenistky nastúpia v baráži o účasť vo svetovej skupine Pohára federácie na pôde Bieeloruska (21.-22. apríla) bez Dominiky Cibulkovej.

Bývalá svetová štvorka v rozhovore pre utorňajšie vydanie denníka Šport odôvodnila svoju neúčasť v Minsku nedávnou chorobou.

Svoju úlohu zohral aj fakt, že v aréne Čižovka sa bude hrať na harde.

"Nie, nebudem hrať. Moje rozhodnutie ovplyvnili najmä dve okolnosti - som po chorobe, z ktorej som sa liečila viac ako mesiac a v Minsku sa bude hrať na tvrdom povrchu.

Už som začala s prípravou na antuke, preto by prechod na hard nedával žiaden zmysel. Keby sa hralo na antuke, do Bieloruska by som bez váhania išla.

Mohla by som sa pripravovať s trénerom a ostatnými Slovenkami. Takto budem na budúci týždeň sama bez trénera. Škoda, že si Bielorusky zvolili hard.

Vo Fed Cupe si však každý tím pravdaže môže zvoliť taký povrch, aký mu najviac vyhovuje," povedala Cibulková pre Šport.

Kapitán slovenského fedcupového tímu a zároveň Cibulkovej osobný kouč Matej Lipták oznámi nomináciu na Bielorusko v stredu predpoludním.

Slovenky vo februári v bratislavskom NTC zdolali v 1. kole II. svetovej skupiny Rusko 4:1 a budú bojovať o návrat medzi elitnú osmičku, v ktorej naposledy účinkovali v roku 2014.