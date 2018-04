Vo Zvolene zavládol smútok, Špirko by ho mohol zahnať v reprezentácii

Súper mal viac šťastia, ale my sa všetci môžeme navzájom pozrieť do očí, vyhlásil Chovan.

10. apr 2018 o 10:53 TASR

BRATISLAVA. Vo Zvolene sa pred začiatkom sezóny 2017/2018 zišla skvelá partia.

Skúsených útočníkov Rastislava Špirka a Michala Chovana o to viac mrzí, že nedosiahla na finále. Podľa Špirka o všetkom rozhodol piaty zápas v semifinálovej sérii.

Piaty zápas bol najdôležitejší

V semifinále Kaufland play off Tipsport Ligy odohrali Zvolenčania proti Dukle Trenčín dobré zápasy, ale napokon sa z postupu tešil ich súper.

"Treba Trenčínu pogratulovať. Oba tímy hrali veľmi dobrý hokej, boli to vyrovnané zápasy. Aj my a aj Dukla dala do nich všetko," povedal po zápase Špirko a dodal:

"Veľmi to bolí o to viac, že taký kolektív aký sa tento rok zišiel vo Zvolene sa len tak ľahko nevidí. Veľmi to mrzí."

Útočník Zvolena patril v sérii medzi najlepších hráčov. Blysol sa excelentne prevedeným blafákom v samostatných nájazdoch vo štvrtom zápase, v tom nasledujúcom sa podľa neho o všetkom rozhodlo.

"Piaty zápas bol najdôležitejší. My sme v ňom nezvládli tretiu tretinu, hoci sme boli jasne lepší. Trenčín prišiel k výhre ako slepé kura k zrnu, ale treba im to nechať. Vyhral 4:2 a preto asi bol o kúsok lepší. Ale bolo to celkovo vyrovnané."

Chovan: Súper mal viac šťastia

Špirko patril medzi opory tímu nielen v play off, ale aj v základnej časti. Preto neprekvapí, ak sa ocitne v hľadáčiku reprezentačného trénera Craiga Ramsaya.

"Ja som reprezentáciu nikdy neodmietol. Hokej mi tento rok chutil, po nie ideálnom úvode v Nových Zámkoch som vo Zvolene opäť našiel chuť na hokej a bolo to vidieť," poznamenal Špirko.

Smutný bol aj kapitán HKM Michal Chovan, ktorý rovnako vyzdvihol zvolenský kolektív.

"Chcem sa poďakovať chalanom, že som s nimi mohol stráviť časť života. My sme do toho dali všetko a bude nejaký čas trvať, kým to prebolí. Súper mal viac šťastia, ale my sa všetci môžeme navzájom pozrieť do očí."