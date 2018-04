V máji by si želal hrať inde. McDavid potvrdil účasť na majstrovstvách sveta

Kanadu však neposilní iný elitný center John Tavares.

10. apr 2018 o 15:17 TASR

MONTREAL. Kanadská hokejová reprezentácia sa na blížiacich sa MS v Dánsku predstaví aj s útočníkom Connorom McDavidom.

Napriek nepostupu New Yorku Islanders do play off zámorskej NHL ju však neposilní iný elitný center John Tavares.

Informoval portál tsn.ca.

Dvadsaťjedenročný McDavid nazbieral v základnej časti profiligy v drese Edmontonu Oilers 108 bodov (41 gólov, 67 asistencií) a obhájil Art Ross Trophy pre najproduktívnejšieho hráča základnej časti.

"Hrať na majstrovstvách sveta nie je úplne to, čo by si človek v máji želal. Ale reprezentovať moju krajinu je výnimočný pocit," vyhlásil McDavid.

S Kanadou získal zlatú medailu na svetovom šampionáte pred dvoma rokmi. V desiatich zápasoch vtedy získal deväť bodov.

Kanada sa na MS predstaví v B-skupine v Herningu. Jej súpermi budú USA, Kórea, domáce Dánsko, Nórsko, Fínsko, Lotyšsko a Nemecko.