K reprezentácii sa pripoja Jurčo, Sekera a Jaroš. Pánik a Halák povedali nie

10. apr 2018 o 15:56 (aktualizované 10. apr 2018 o 16:03) SITA

PIEŠŤANY. K slovenskej hokejovej reprezentácii sa ešte pred májovými majstrovstvami sveta v Dánsku pripoja minimálne traja hráči, ktorí pôsobia v zámorí.

Informoval o tom generálny manažér národného tímu Miroslav Šatan na utorkovom zraze v Piešťanoch. Káder reprezentácie doplnia obrancovia Andrej Sekera, Christián Jaroš a útočník Tomáš Jurčo.

"Tomáš a Christián sa k nám pripoja pravdepodobne na posledný týždeň prípravy pred MS. Andrej si síce lieči zranenie, ale možno o nejaké dva týždne by k nám mohol prísť, chce hrať na šampionáte," informoval Šatan.

Slovensko bez Pánika a Haláka

Zlou správou pre slovenských fanúšikov je negatívne stanovisko od útočník Richarda Pánika a brankára Jaroslava Haláka.

"Rišo s manželkou majú termín príchodu potomka na svet, Jarovi sa končí v zámorí zmluva. Obe rozhodnutia rešpektujeme," povedal Miroslav Šatan.

Pre zranenia nemôžu hrať ani útočníci Marián Gáborík a Marek Hrivík.

"S ostatnými hráčmi z NHL som hovoril, no čakajú ich súboje v play off a ich situáciu budeme riešiť až vtedy, ak s klubom vypadnú v 1. kole vyraďovacej časti. V prípade Zdena Cháru, Tomáša Tatara, Petra Budaja a Marka Daňa je to otvorené, ani jeden z nich nemal jednoznačné stanovisko.

Ešte je tu skupina hráčov, ktorých čaká play off v AHL - ide o Petra Cehlárika, Erika Černáka a Martina Marinčina. Oni majú ešte sezónu a po jej skončení ich budeme kontaktovať, či by v prípade neúspechu v prvom kole mali záujem reprezentovať, pretože my by sme záujem o nich mali," informoval Miroslav Šatan.

Slovákov čaká ešte sedem prípravných zápasov

Do konca apríla Slováci odohrajú ešte sedem prípravných duelov, najbližšie dva počas víkendu v Nemecku proti domácemu výberu.

Generálkou na MS bude duel proti Francúzsku v Piešťanoch v sobotu 28. apríla.

Svetový šampionát v Dánsku sa začne v piatok 4. mája, tím SR vstúpi do diania o deň neskôr zápasom proti Čechom.