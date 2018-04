Kuzminová je opäť kráľovnou. S kariérou chcela skončiť, no rozhodnutie zmenila

Olympijská víťazka sa siedmykrát stala víťazkou ankety Kráľovná biatlonovej stopy.

10. apr 2018 o 18:10 Miloslav Šebela

BANSKÁ BYSTRICA. Do posledného výstrelu v uplynulej sezóne bojovala o titul najlepšej biatlonistky Svetového pohára. Ušiel jej len veľmi tesne.

Anastasiu Kuzminovú siedmy raz vyhlásili za Kráľovnú biatlonovej stopy.

O poradí v ankete rozhoduje prezídium biatlonového zväzu. Kuzminová má za sebou najúspešnejšiu sezónu vôbec.

Získala dva malé krištáľové glóbusy – za celkové prvenstvo v rýchlostných a stíhacích pretekoch. Na olympijských hrách vybojovala tri medaily – dve strieborné a jednu zlatú. A v celkovom poradí Svetového pohára skončila veľmi tesne druhá za Fínkou Kaisou Mäkäräinenovou.

Kuzminová: Neviem, či som na koniec pripravená

Bola to rozprávková sezóna. Niečo podobné sa podarí asi len ťažko zopakovať. „Sezóna bola veľmi dlhá, výnimočná a pre mňa aj pre slovenský zväz biatlonu veľmi úspešná.

Hlavné ciele sme splnili a potešili sme aj fanúšikov. To je veľký odrazový mostík aj pre budúcnosť slovenského biatlonu,“ hovorila s radosťou Kuzminová.

“ V biatlone som takmer dvadsať rokov. Svoju kariéru som budovala pomaly. Krok za krokom som stúpala na vrchol a možno tak treba aj pomaly odchádzať z toho športu. „ Anastasia Kuzminová

„Že kráľovská koruna patrí mne a po druhom materstve sa mi podarilo dostať znova na vrchol, je nečakané. Je to veľmi výnimočné a ďakujem každému, kto mi pomohol dosiahnuť to. Vážim si, že môžem žiť svoj športový sen,“ doplnila.

Tridsaťtriročná biatlonistka už pred touto sezónou naznačovala, že bude zrejme jej posledná v kariére. Po olympijských hrách a úspechoch, ktoré na nich dosiahla, bola dokonca rozhodnutá, že po sezóne ohlási koniec.

Lenže záver Svetového pohára jej nevyšiel celkom podľa predstáv a Kuzminová nie je stopercentne rozhodnutá, že by mala skončiť.

Anastasia Kuzminová prežila skvelú sezónu. (zdroj: SITA)

„Po olympiáde som bola takmer na sto percent rozhodnutá, že takto treba kariéru končiť, ale nie je to jednoduchý krok. Nie je ľahké povedať, že teraz sa to končí. Neviem, či som na to pripravená.

V biatlone som takmer dvadsať rokov. Svoju kariéru som budovala pomaly. Krok za krokom som stúpala na vrchol a možno tak treba aj pomaly odchádzať,“ opisovala.

Biatlon ju stále baví

Po skončení sezóny sa vrátila do Ťumeňa, kde mala minisústredenie. Počas neho sa stále vracala k sezóne a zvažovala, či skončiť, alebo pokračovať v biatlonovej kariére.

„Cítim to tak, že nedokážem zajtra prestať športovať a skončiť. Dôležité je, že som nemám odpor k športovaniu a súťažiam. Biatlon ma stále baví," reagovala.

"Ďalší program bude stále spojený so športom a biatlonom, ale bude dôležité, aby som viac času trávila doma. Bola by som rada, keby som po rokoch prísneho fungovania mohla byť viac s rodinou,“ naznačila.

Definitívne rozhodnutie oznámi najúspešnejšia slovenská olympionička až neskôr v priebehu letných mesiacov. „Viem, že nie je dobré naťahovať rozhodovanie, ale potrebujem to,“ povedala.

Biatlonová sezóna bola z pohľadu Slovenska úspešná. Ženská štafeta skončila na olympiáde na 5. mieste. Rovnako sa podarilo vo Svetovom pohári dostať Paulíne Fialkovej nielen do desiatky, ale prvý raz dokonca na pódiové umiestnenie.

V Ťumeni skončila v pretekoch s hromadným štartom veľmi tesne druhá.

"Trochu ma mrzí, že sa mi nepodarilo toto umiestnenie dosiahnuť pred olympiádou. V Pjongčangu som bola od neho len krôčik. Určite je to však pre mňa veľká motivácia, aby som nepoľavila a ďalej na sebe pracovala," hovorila 25-ročná Fialková.