Po olympiáde si vravela, že je najvyšší čas končiť. Zmenili to jedny preteky

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Rozhovor pre denník SME: Má za sebou neuveriteľnú sezónu. V nej ako prvá Slovenska získala krištáľový glóbus za úspechy vo Svetovom pohári a stala sa najúspešnejšou slovenskou olympioničkou vôbec. Pokojne mohla so športom skončiť. A pôvodne to aj mala v pláne. Po olympiáde bola spokojná a vyrovnaná. Lenže záver sezóny jej nevyšiel tak ako si to predstavovala a stále sa vracia. „Ukončenie kariéry je vecou dvoch slov - Končím, dovidenia. Lenže na druhej strane je otázka, či je to správne,“ vraví Anastasia Kuzminová.

Siedmykrát vás vyhlásili za najlepšiu biatlonistku na Slovensku. Vyhrali ste anketu Kráľovná biatlonovej stopy. Čo to pre vás znamená?

„Tituly nerátam. No samozrejme ma veľmi teší, že korunka mi po tejto sezóne znovu patrí. Kým som bola na materskej a spamätávala sa po nej v uplynulej sezóne, tak ma vystriedali ostatné dievčatá. Cítim, že záver mojej kariéry sa blíži a je potešením, že som opäť získala tento titul.“

Získali ste viacero veľkých úspechov. Ktoré preteky boli pre vás v tejto sezóne výnimočné?

„Asi stíhacie preteky na olympiáde, v ktorých som získala prvé striebro. Po šprinte samozrejme bol cítiť smútok. Každý sa tešil na to, že v ňom získam zlato. Tretie zlato na tretej olympiáde v tej istej disciplíne.

Kuzminovej sezóna: Na olympiáde v Pjongčangu získala zlato v pretekoch s hromadným štartom, striebro v stíhacích pretekoch a v individuálnych pretekoch. Ženskej štafete pomohla k 5. priečke. V celkovom hodnotení Svetového pohára skončila o 3 body druhá za Fínkou Mäkäräinenovou. Vyhrala však hodnotenie disciplín – rýchlostné preteky a stíhacie preteky, za ktoré získala dva malé krištáľové glóbusy.

Nevyšlo to. A v stíhačke prišla veľká zmena v tom, že som sa v hlave nastavila na to, že sa vlastne nič nedeje. A výnimočné to bolo aj tým kontaktným štýlom, že som priamo bojovala proti súperkám, ktoré tiež chceli dosiahnuť veľký úspech. To bolo výnimočné.“

Mali ste možnosť oddýchnuť si po hektickej sezóne?

„Podľa toho, čo sa považuje za oddych. Sezóna ako taká bola plná napätia, naháňania sa a boja o body. Posledné dni v Ťumeni som sa s rodinou a najbližšími odreagovala, prišla som na iné myšlienky, mala som aj rodinné povinnosti, na ktoré inokedy nie je čas.

Keď som sa vrátila do toho areálu, kde sa konali posledné preteky sezóny, doľahli na mňa opäť emócie. Možno aj vďaka nim som sa zamyslela nad tým, čo by bolo, keby som v kariére pokračovala. Či by sa mi podarilo dosiahnuť ešte niečo pekné. Lebo ukončenie kariéry je vecou dvoch slov - Končím, dovidenia. Ale na druhej strane je otázka, či je to správne.“

Čo zaváži?

„Moja rodina je už nastavená na fungovanie tak, ako to bolo pred tým. Moji blízki sú pripravení ma podporiť a pomôcť mi vytvoriť podmienky, aby som mohla súťažiť naďalej.