Barcelonské esá pôsobili ako po fláme. Odpísaný Rím šokoval svet

Sedem dôvodov, prečo sa Barcelone podaril najväčší obrat v dejinách futbalovej Ligy majstrov.

11. apr 2018 o 3:06 Pavol Spál

BRATISLAVA. Futbalisti AS Rím síce prehrali v úvodnom zápase štvrťfinále Ligy majstrov na pôde Barcelony 1:4, ale v odvete vďaka ohromnej bojovnosti vyhrali 3:0 a v zdanlivo beznádejnej situácii si vybojovali postup do semifinále. Zaslúžene. Tu je sedem dôvodov, prečo sa im to podarilo.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



1. Viera vo vlastné schopnosti

Všetci ich odpisovali, veď do odvety šli s hendikepom 1:4 z prvého zápasu. Rimania však išli do rizika, nasadili drvivé napádanie a neustále verili vo vlastné sily. A zaslúžene vyradili Barcelonu z Ligy majstrov.

„Neustále sme verili, že to môžeme otočiť,“ vravel tréner AS Rím Eusebio Di Francesco. Jeho hráči predviedli niečo, na čo sa dlhé roky bude spomínať. Mnohí Rimania po zápase od radosti plakali. Postarali sa o jedno z najväčších prekvapení v dejinách futbalu.

Favorizovaných Kataláncov prevýšili nasadením, bojovnosťou, nepustili ich k typickej hre.Rimania dominovali proti Barcelone vo všetkých formáciách. Boli šikovnejší, tvorivejší, rýchlejší, agresívnejší. Takticky lepšie pripravení.

Hostia nedokázali reagovať, pôsobili nemotorne, bezradne. A hlavne ležérne.

Domáci boli po celý zápas lepší, súper ich tempu absolútne nestíhal. Kým Rimania trafili priestor bránky sedemkrát, Barcelona iba dva razy, aj to nevýrazne. Aj v počte nabehaných kilometrov mali prevahu Taliani v pomere 108:102.

video //www.youtube.com/embed/NAsCGnXJ2cg

Treba dodať, že Rím nebol slabším tímom ani v prvom zápase, keď prehral nešťastne 1:4 - po dvoch vlastných góloch.

„Máme najvyššie ambície. Chceme ísť rozhodne do finále,“ dodal Eusebio Di Francesco.

2. Ako dôchodcovia po fláme

Toto bola karikatúra obávaného tímu, ktorý suverénne vládne španielskej lige. Barcelonské esá pôsobili, akoby boli noc pred zápasom na fláme. Alebo akoby namiesto veľkých hviezd nastúpili starí páni.