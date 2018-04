Šéf Sportingu sa dostal do sporu s vlastnými hráčmi, Wenger túži po európskej trofeji

V prvých stretnutiach uspeli iba domáce tímy. Kto postúpi do semifinále Európskej ligy?

12. apr 2018 o 6:30 SITA

BRATISLAVA. Štvrtkové odvetné zápasy štvrťfinále futbalovej Európskej ligy 2017/2018 dajú odpoveď na otázku, ktoré kvarteto tímov sa predstaví v semifinálových bojoch kontinentálneho pohára číslo dva.

Po minulotýždňových úvodných dueloch majú bližšie k postupu anglický Arsenal Londýn, španielsky klub Atlético Madrid, taliansky zástupca Lazio Rím a nemecký tím RB Lipsko.

Spomenuté mužstvá minulý týždeň zhodne využili výhodu domáceho prostredia. Úvodný výkop štvrtkových odvetných dueloch je naplánovaný na 21:05.

Inkasovaný gól im môže pomôcť v sústredení

Európska liga - štvrťfinálové odvety: Štvrtok 12. apríla o 20:45: CSKA Moskva - Arsenal (prvý zápas 1:4, vysiela Nova Sport 1) Marseille - Lipsko (prvý zápas 0:1, vysiela RTVS na Dvojke) Salzburg - Lazio (prvý zápas 2:4) Sporting - Atl. Madrid (prvý zápas 0:2, vysiela Nova Sport 2)

Francúzsky tréner Arséne Wenger sedí na lavičke londýnskeho Arsenalu od roku 1996, doteraz však ešte nesiahol na žiadnu európsku trofej. Najbližšie k tomu bol v sezónach 1999/2000 a 2005/2006, keď jeho tím prehral vo finále Pohára UEFA, resp. Ligy majstrov.

Skúsený 68-ročný kouč má v tomto ročníku ďalšiu možnosť.

Londýnčania sú po minulotýždňovej výhre 4:1 nad CSKA Moskva krôčik od semifinále, no musia zvládnuť aj odvetu v Rusku.

"Urobili sme polovicu roboty, ale stále nie tú druhú. Uvedomujeme si, že ešte nie je koniec. Doma sme inkasovali jeden gól. Myslím si, že práve to nám pomôže, aby sme v Moskve zostali maximálne sústredení," uviedol Wenger podľa webu islingtongazette.co.uk.

Napriek prehre urobil dobré rozhodnutie

Moskovčania z doterajších 23 duelov s anglickými súpermi na európskej pohárovej scéne vyťažili iba tri víťazstvá. Jedno z nich sa však zrodilo práve proti Arsenalu (1:0). Bolo to v skupinovej fáze Ligy majstrov 2006/2007.

Tréner CSKA Viktor Gončarenko sa v pondelňajšom moskovskom derby s Dinamom (1:2) rozhodol vynechať zo základnej zostavy duo Alexander Golovin a Vasilij Berezuckij.

"Myslím si, že urobil dobre, aj keď mužstvo prehralo. Takto naznačil, že očakáva triumf nad Arsenalom a túži postúpiť do semifinále Európskej ligy," uviedol niekdajší stredopoliar CSKA Rolan Gusev (2002 - 2008) podľa denníka Sport Express.

"Gončarenko pochopil, že štvrtková odveta závisí od toho, ako bude hrať Golovin. Tento hráč musí mať čerstvé nohy, aby predviedol všetko, čo vie," dodal.

Koké: Či sme favorit? Samozrejme

Atlético Madrid v minulosti ovládlo kontinentálnu pohárovú súťaž číslo dva hneď dvakrát (2010, 2012). Ak by jeho hráči postúpili do rozhodujúceho súboja, ktorý sa uskutoční 16. mája v Lyone, bolo by to ich tretie európske finále v priebehu piatich sezón.

Mužstvo trénera Diega Simeone zvládlo prvý zápas proti Sportingu Lisabon, keď doma zvíťazilo 2:0. Stredopoliar Koke si však uvedomuje, že odveta na Štadióne Josého Alvaladeho bude ešte mimoriadne náročná.

“ Je normálne, že nás ľudia vnímajú ako favorita, pretože v ostatných rokoch sa nám v pohárovej Európe darilo. „ Koké, stredopoliar Atlética Madrid

"Doma sme odohrali skvelý duel, ale aby sme sa kvalifikovali do ďalšej fázy, potrebujeme ešte jeden taký zvládnuť aj v Lisabone," prízvukoval.

"Či sme favorit tejto súťaže? Samozrejme, je to normálne, že nás tak ľudia vnímajú, pretože v ostatných rokoch sa nám v pohárovej Európe darilo," dodal 26-ročný španielsky reprezentant.

Šéf klubu verejne kritizoval hráčov

V Sportingu bolo po minulotýždňovej prehre v Madride poriadne dusno. Prezident klubu Bruno de Carvalho verejne kritizoval hráčov za predvedený výkon a dokonca im chcel pozastaviť činnosť.

Chvíľu údajne hrozilo, že v nedeľňajšom ligovom dueli proti tímu Pacos de Ferreira vybehne na trávnik rezervné mužstvo. Najviac kritiky dostali stopéri - Uruguajčan Sebastián Coates a Francúz Jérémy Mathieu.

Hráči sa voči vyjadreniam svojho prezidenta ohradili správami na sociálnych sieťach.

"Vždy bojujeme za náš klub, za našich fanúšikov aj za seba. Z tohto dôvodu vyjadrujeme veľkú nespokojnosť s verejnými pripomienkami nášho prezidenta, ktoré prišli po zápase, v ktorom sme nedosiahli taký výsledok, aký sme chceli," uvádza sa v spoločnom stanovisku hráčov Sportingu.

Tiež sa posťažovali aj na nedostatok podpory zo strany prezidenta klubu a odkázali mu, aby nabudúce podobné veci riešil vnútri klubu. De Carvalho na to zareagoval komentárom na facebooku.

"Všetci hráči, ktorí sa podpísali pod toto vyhlásenie, majú s okamžitou platnosťou pozastavenú činnosť a budú čeliť internému disciplinárnemu konaniu. Som nahnevaný z týchto deciek. Moja trpezlivosť v súvislosti s tými, ktorí si myslia, že sú viac ako klub, tentoraz vyprchala," napísal De Carvalho.

Po chvíli však tento komentár zmazal a zo strany klubu doteraz nedošlo k žiadnemu oficiálnemu vyhláseniu.

Lazio je excelentný protivník

V akcii budú vo štvrtok aj hráči talianskeho Lazia Rím. Tí si doma poradili s RB Salzburg 4:2, no v odvete musia byť v strehu, veď domáci v predchádzajúcej fáze prekonali nemeckú Borussiu Dortmund.

"V týchto dňoch máme nesmierne nabitý program. Čaká nás štvrťfinálová odveta Európskej ligy v Salzburgu a následne hráme v nedeľu rímske derby proti AS. Nebude to ľahké," povedal podľa webu football-italia.net kouč Lazia Simone Inzaghi.

"Lazio je excelentný protivník. Vonku sme štyrikrát inkasovali, a tak to budeme mať v odvete ťažké. Napriek tomu s tým môžeme stále niečo urobiť," myslí si tréner Salzburgu Marco Rose.

Futbalisti Lazia sú blízko k postupu. (zdroj: TASR/AP)

Mladíci vedia hrať aj na medzinárodnom fóre

Futbalisti nemeckého RB Lipsko sa hneď vo svojej premiérovej sezóne v pohárovej Európe môžu prebojovať do semifinále Európskej ligy.

Minulý týždeň si doma poradili s hráčmi francúzskeho klubu Olympique Marseille (1:0).

"Pre mňa je najdôležitejšie, keď vidím, že máme tím plný mladých hráčov, ktorí sú schopní súťažiť na medzinárodnom fóre," skonštatoval kouč Lipska Ralph Hasenhüttl.

Semifinálový žreb Európskej ligy je na programe v piatok 13. apríla v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone.