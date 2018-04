Najväčší výsmech Barcelony. Suárez či Umtiti pôsobili ako turisti, reagujú svetové médiá

Novinári velebia AS Rím, o prehre Barcelony píšu ako o ponížení.

11. apr 2018 o 8:14 TASR

BRATISLAVA. Reakcie svetových médií na postup AS Rím do semifinále futbalovej Ligy majstrov na úkor Barcelony:

Gazzetta dello Sport

"Zázračná noc vo večnom meste. AS Rím ponížil Barcelonu a po víťazstve 3:0 postúpil do semifinále. Prezident klubu James Pallotta sa po fantastickom obrate okúpal vo fontáne na Piazza di Popolo spoločne s rímskymi tifosi."

Corriere della Sera

"Vrcholné predstavenie v podaní AS Rím. Giallorossi sú po triumfe 3:0 nad Barcelonou v semifinále Ligy majstrov. De Rossi bol monštruózny."

Corriere dello Sport

"Rímska rozprávka - AS na Stadio Olimpico ponížil Barcelonu a postúpil do semifinále."

La Repubblica

"Impozantní Rimania prevalcovali Barcelonu a zahrajú si v semifinále Ligy majstrov."

Marca

"Bol to nepochybne najväčší výsmech Barcelony v histórii Ligy majstrov. Suárez, Umtiti, Semedo a Alba pripomínali na ihrisku turistov."

Mundo Deportivo

"Historický debakel Barcelony v Ríme. Blaugranas sa rozlúčili s pohárovou Európou, hráči AS dokonali neuveriteľný obrat."

El Pais

"Večný výsmech Barcelony. Zverenci Ernesta Valverdeho sa museli skloniť pred umením rímskeho AS, ktorý demonštroval, že je vo vynikajúcej forme."

L'Equipe

"La Romantada. Kto by to bol povedal, že AS Rím po prehre 1:4 na Camp Nou zvíťazí na Stadio Olimpico 3:0 a postúpi do semifinále."

Kicker

"Senzácia na úkor Barcelony, AS do semifinále. Talianom sa vo štvrťfinálovej odvete podaril "Rímsky zázrak."

bbc.com

"Rimania predviedli senzačný comeback a po triumfe 3:0 postúpili cez Barcelonu do semifinále Ligy majstrov."