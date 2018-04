Si tlstá ako prasa, vravel jej tréner. Koukalová zvracala aj osemkrát denne

Česká biatlonistka trpela desať rokov poruchami príjmu potravy.

11. apr 2018 o 9:40 Martina Janíková

BRATISLAVA. Stala sa najlepšou športovkyňou Českej republiky za ostatný rok, no fanúšikovia ju počas nedávnej zimy súťažiť nevideli.

Biatlonistka Gabriela Koukalová mala byť medailovou nádejou Čechov aj na zimných olympijských hrách. Napokon do Pjongčangu ani necestovala. Údajne tu trápili bolesti lýtok.

Pomôcť jej nevedeli fyzioterapeuti ani lekári, vynechala celú sezónu.

V Česku dúfali, že Koukalovú ešte na biatlonových pretekoch uvidia. Ona oznámila, že so športom v najbližšej dobe neráta. „Nemám chuť sa vracať späť,“ povedala pre Sport.cz.

V novom rozhovore pre magazín DNES fanúšikov šokovala opäť. "Desať rokov som bola anorektičkou," prezradila.

Problémy Koukalovej mal spôsobiť tréner

Tajomstvo dokázala skrývať sedemnásť rokov, zverila sa až svojmu manželovi v roku 2015. Pre obavy z nadváhy často vyzvracala všetko jedlo, ktoré skonzumovala.

"A v noci sa potom jej telo zobudilo vysilené a potrebovalo do seba napchať všetko, čo našlo," popisuje jej manžel Petr Koukal.

Spustiť psychické problémy mal u českej biatlonistky juniorský tréner. Kritizoval ju pre nadváhu.

"Možno to nemyslel zle. Možno to pramenilo len z nedostatku znalostí psychologie a práce s mládežou," dodala Koukalová.

Gabriela Koukalová. (zdroj: TASR/AP)

Zvracala aj osemkrát denne

Tréner neodhadol, ako by sa mal k dospievajúcim dievčatám správať a zrejme si neuvedomil ani následky.

"Povedal mi, že som tlstá ako prasa. Raz, keď som mala možno ešte menej kilogramov ako teraz, ma postavil pred zrkadlo. Povedal, nech sa pozriem, aké je to hrozné. Vyvrcholilo to tým, že mi hodil jedlo do záchoda," pokračuje česká biatlonistka.

“ Bola som hrozná, veľmi sa za to hanbím. Nie je jednoduché o tom hovoriť. „ Gabriela Koukalová

Od toho okamihu sa Koukalová snažila schudnúť za každú cenu. Česká športovkyňa vyskúšala množstvo diét, neustále si strážila svoju hmotnosť.

Ak mala pocit, že je na tom relatívne dobre, dokázala zjesť raňajky i obed. Vyvrátila len večeru. Česká biatlonistka počas niektorých dní zvracala aj osemkrát. Inokedy jedla celý deň len odličovacie tampóny namočené vo vode.

"Bola som hrozná, veľmi sa za to hanbím. Nie je jednoduché o tom hovoriť," pokračuje Koukalová, ktorá i napriek tomu dokázala získať na ZOH v Soči 2014 dve strieborné medaily.

Tretiu, bronzovú, by mala dostať po diskalifikácii Ruska v súťaži ženských štafiet.

Opäť mala problémy

Po olympiáde v Soči bolo telo českej športovkyne veľmi zoslabnuté a dostalo konečne poriadne najesť. Koukalová pribrala za pár mesiacov jedenásť kilogramov.

"Chcela som ich zhodiť a opäť som spadla do problémov."

Problémy Koukalovej sa prelievali od anorektickým k bulimickým. Manžel ju po odhalení tajomstva zaviedol v lete 2015 k expertovi na výživu a medicínsku intervenciu u športovcov.

Richard Pfleger začal vážny problém českej biatlonistky riešiť. PRed sezónou 2015/2016 sa Koukalovej za pomoci podarilo z problémov dostať.

"Bola skôr bulimička," spomína Pfleger chorobu, ktorá spočíva v záchvatovom prejedaní sa a úmyselnom vyvrhovaní potravy.

"Klasickou anorektičkou nie je. Vo všeobecnosti je však takmer jedno, či sa najete a potom sa idete s pocitom viny vyzvracať, alebo máte šialene skreslenú realitu ako anorektičky," uzavrel odborník.