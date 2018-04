Slovensku vo Fed Cupe nepomôže ani Rybáriková, hrozia jej za to sankcie

Najvyššie postavenou Slovenkou z nominácie je Viktória Kužmová.

11. apr 2018 o 10:39 (aktualizované 11. apr 2018 o 11:33) Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Slovenské tenistky budú v baráži o návrat do svetovej skupiny Pohára federácie (tzv. Fed Cup) bojovať bez dvoch najsilnejších hráčok - Dominiky Cibulkovej a Magdalény Rybárikovej.

Obe hráčky trápia zdravotné problémy.

"Do Bieloruska ideme s mladým tímom. Je to však tím, ktorý vie zahrať výborné zápasy a môže prekvapiť," uviedol kapitán slovenského družstva Matej Lipták.

V nominácii sú tri hráčky, ktoré boli pri februárovom víťazstve nad Ruskom (4:1) - Viktória Kužmová, Jana Čepelová a Anna Karolína Schmiedlová.

K nim pribudla Rebecca Šramková, ktorá sa po zranení vracia na turnaje.

Cibulková by v prípade antuky zvažovala účasť

Dôvody, prečo v tíme nie je Cibulková a ani Rybáriková, sú vraj podobné. Obe trápia zdravotné problémy.

„Magda nie je zdravotne úplne fit a nie je pripravená na to, aby odohrala zápas v Bielorusku. Jej zdravotný stav je často komplikovaný. Dlhodobo má problémy s trieslami a s chrbtom. Ak sa hráčka necíti, že chce ísť sama, tak to ani nie je ideálne,“ vysvetľoval Lipták.

Cibulková je na to podobne: „Jej zdravotný stav je po sérii turnajov v Amerike dosť biedny a začína v podstate prípravu odznova.“

Bielorusko - Slovensko: Zostava Slovenska: Viktória Kužmová (104./300.)

Jana Čepelová (117. / 262.)

Karolína Schmiedlová (132. / 954.)

Rebecca Šramková (372. / -) Predpokladaná nominácia Bieloruska: Alexandra Sasnovičová (49. / -)

Arina Sobolenková (61. / 148.)

Vera Lapková (130. / 108.)

Lidija Morozovová (490. / 63.) Pozn. prvé číslo v zátvorke je poradie vo svetovom rebríčku WTA vo dvojhre, druhé je poradie vo štvorhre.

Podľa Liptáka sa navyše chce Cibulková pripravovať na antukové turnaje, kým v Bielorusku sa bude hrať na tvrdom povrchu. Ak by sa hralo na antuke, Cibulková by vraj štart zvažovala.

„Ak by sa hralo na antuke, Dominika by to brala ako ideálnu prípravu. Ale na druhej strane jej stav nie je ideálny. Neviem posúdiť, či by bola pripravená na tie zápasy,“ vysvetľoval Lipták.

Rybárikovej hrozia sankcie

Favoritkami súboja sú jednoznačne Bielorusky, ktoré vlani hrali vo finále Fed Cupu proti tímu USA. Súboj o postup do svetovej skupiny sa hrá 21. - 22. apríla v Minsku.

„Rebríčkové postavenie hráčok hovorí jednoznačne v prospech bieloruského tímu. Aj v minulosti boli schopné v domácich zápasoch poraziť silné tímy. Ideme do toho ako outsideri, ale máme mladý tím a hráčky sa na turnajoch ukazujú dobre. Verím, že môžeme prekvapiť. Určite nepôjdeme do Bieloruska zápasy iba odohrať,“ dodal Lipták.

Slovenské tenistky vypadli zo svetovej skupiny v roku 2014. Odvtedy sa márne pokúšajú o návrat medzi elitu. Vlani v baráži neuspeli proti Holanďankám.

Tento rok vo februári Slovenky vyhrali v súboji II. svetovej skupiny nad Ruskom 4:1. Vtedy ešte aj s pomocou Magdalény Rybárikovej.

Tá ako jeden z dôvodov absencie uviedla, že po Pohári federácie je prihlásená na antukový turnaj v Stuttgarte. Rybáriková má so zväzom dlhodobo uzavretú zmluvu o tom, že pokiaľ je zdravotne v poriadku, mala by reprezentovať.

„Pokiaľ bude Magda hrať po Fed Cupe na turnaji, budeme to brať ako porušenie našej zmluvy a bude to riešiť výkonný výbor,“ uviedol generálny sekretár Igor Moška.