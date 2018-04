Ako zloží Šatan nomináciu? Budú v nej traja hráči zo zámoria i problémový strelec

Ktorí hokejisti pôjdu na šampionát do Dánska? Pozrite si prognózu SME.

11. apr 2018 o 14:41 Juraj Berzedi

BRATISLAVA. Na slovenských hokejistov čaká druhý vrchol sezóny - majstrovstvá sveta v Dánsku.

Na februárovú olympiádu v Pjongčangu sa nedostalo niekoľko overených hráčov. Naopak, v nominácii boli prekvapujúce mená, s ktorými hokejová verejnosť nerátala.

Budú sa generálny manažér reprezentácie Miroslav Šatan a tréner Craig Ramsay opierať o hráčov, ktorí boli na olympiáde? Alebo dostanú šancu ďalší?

Do nominácie ešte môžu zasiahnuť nečakané zranenia, výrazná strata alebo nárast formy.

Napriek tomu sa už dá špekulovať, ktorí hokejisti v nej budú. Ako bude vyzerať slovenský tím podľa prognózy denníka SME?

Generačná výmena brankárov

Na posledných vrcholných akciách mala slovenská reprezentácia najväčší výber na pozícii brankára. Pred šampionátom v Dánsku však nastane generačná výmena.

Hoci na prvom zraze slovenských hokejistov sa nečakane objavili Július Hudáček a Ján Laco, ani jeden z nich na šampionát nepôjde.

Hudáček čaká prírastok do rodiny a Laco chce miesto prenechať mladším.

„Išiel by som jedine vtedy, ak by si všetci chlapci polámali nohy a ruky a nemal by kto ísť do bránky,“ reagoval Hudáček.

Tréner Ramsay nemôže pre zranenie počítať ani s Branislavom Konrádom, ktorý odchytal výborné zápasy na olympiáde. Pozvánku odmietol aj Jaroslav Halák, ktorému sa končí v NHL zmluva.

Všetci brankári budú nováčikovia

Z NHL ostáva ešte Peter Budaj, ktorý však hrá play off v drese Tampa Bay. A v prípade vypadnutia v prvom kole nie je veľká šanca, že príde do Dánska. Tridsaťpäťročný Budaj chytal naposledy na šampionáte pred ôsmimi rokmi.

Šanca sa tak otvára pre mladíkov.