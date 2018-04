Ozimák skončil ako tréner Popradu, dôvody ozrejmí neskôr

Kouč prišiel do Popradu v novembri 2016, keď nahradil českého kormidelníka Petra Jonáka.

11. apr 2018 o 18:49 TASR

POPRAD. Marcel Ozimák už nie je trénerom hokejistov tipsportligového HK Poprad. Meno jeho nástupcu by malo byť známe v najbližších dňoch. Klub o tom informoval v stredu na oficiálnej stránke.

"Po sezóne som vedeniu oznámil, že nebudem ďalej pôsobiť v klube v úlohe hlavného trénera. Viedlo ma k tomu viacero vecí, ktoré ozrejmím pre odbornú verejnosť. Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým členom vedenia klubu, že nám dali priestor a šancu.

Klub vytvoril dobré podmienky na tréningový proces aj podmienky pre hráčov. V mojom záujme je, aby HK Poprad napredoval, rástol a dosahoval najvyššie méty," povedal Ozimák.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Kouč prišiel do Popradu v novembri 2016, keď nahradil českého kormidelníka Petra Jonáka. Spoločne s asistentom Františkom Štolcom dvakrát doviedli klub do play off, no v oboch prípadoch vypadli už vo štvrťfinále bez jediného víťazstva v sérii.