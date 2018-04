Bola to penalta? Senzačnú drámu ukončil verdikt, ktorý rozdelil svet

Nechápem protesty Juventusu, bol to jasný faul, tvrdil Ronaldo.

12. apr 2018 o 3:25 Pavol Spál

Futbalisti Juventusu boli v odvete štvrťfinále Ligy majstrov blízko senzačného obratu. Vyrovnali skóre z prvého zápasu a mali na dosah predĺženie. Real Madrid po veľkej dráme síce prehral 1:3, ale aj tak postúpil. Vybrali sme sedem zaujímavosti okolo zápasu.

1. Neuveriteľná dráma

V Lige majstrov sa dejú neuveriteľné veci. Juventus sa inšpiroval krajanmi s AS Rím, ktorý v utorok senzačne vyradil Barcelonu a ako tretí tím histórie zvrátil trojgólový, či vyšší hendikep z prvého zápasu.

To isté potreboval aj Juventus, ktorý doma prehral 0:3. Taliansky majster začal v Madride vo veľkom štýle. Už po 76 sekundách skóroval Mandžukič. Domáci naďalej laxne bránili, čo v 37. minúte opäť využil Mandžukič. V 61. minúte Juventus manko senzačne zmazal a bol vo výhode. Ak by pridal ďalší gól, Real by musel dať ešte dva.

„Naše šance na postup boli 0,000001 percenta. V Juventuse však pôsobia úžasní hráči, ktorí sú schopní všetkého,“ vravel kapitán Juventusu Gianluigi Buffon.

Zápas musel nadchnúť aj ľudí, ktorých nebaví futbal. Ani na moment nebola nuda. Hra bola otvorená, mala vysoké tempo. Útoky sa prelínali. Diváci videli fantastický futbal, útočný z oboch strán. Nechýbali šance.

„Je mi veľmi ľúto mojich chlapcov. Boli sme v dvojzápase lepším tímom,“ tvrdil podľa uefa.com tréner Juventusu Massimiliano Allegri.

Aj Realu hrozil podobný osud ako Barcelone. Klub z Madridu však bol aktívnejší ako ich úhlavný rival proti Rímu, o čom svedčí aj počet striel na bránu. Real verzus Juventus 19:12.

video //www.youtube.com/embed/4-S0JfZpUnk

Juventus podal senzačný výkon, hral na hranici svojich možností, bol lepší. Ale isto nie až o tri góly. Real mal hlavne v druhom polčase tlak a vytváral si šance.

Tréner Zinedine Zidane v kritickej chvíli na rozdiel od trénera Barcelony zareagoval a pokúšal sa niečo zmeniť. Do druhého polčasu poslal dvoch nových hráčov.

2. Mala to byť penalta?

„Real je futbalová mafia,“ napísal na Twitter legendárny brankár José Luis Chilavert.